美台「蒙特瑞會談」本週登場 顧立雄領軍對話

美國與台灣在戰略安全的重要對話「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），本週將於美國登場，我方由國安會秘書長顧立雄領軍，並率國安部門高層，與美國軍政高層進行戰略對話。（資料照）

2022/06/12 05:30

〔記者蘇永耀、吳書緯／台北報導〕美國與台灣在戰略安全的重要對話「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），本週將於美國登場，我方由國安會秘書長顧立雄領軍，並率國安部門高層，與美國軍政高層進行戰略對話。據指出，因應中國軍事威脅的升高，台美將就軍售等議題深入討論。我國安官員透露，拜登政府對於如何助台防衛有其戰略思考，包括加強台灣的不對稱戰力，並提升我方立即作戰能力。

聚焦軍售 美方傾向售台立即戰力軍備

台美在國安領域每年都舉辦高層對話，除戰略層次的「蒙特瑞會談」，還有軍事為主的「國防檢討會談」（Defense Review Talks），外交為主的「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue）等，皆屬不公開會議。本週登場的「蒙特瑞會談」，據指出，雙方預計會談時間超過一星期，將就國安面向主要議題充分溝通。

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國安官員指出，拜登政府上台後，在軍售議題上，與前任政府作法不同。川普政府時期出售多項軍備，拜登政府傾向依據台海軍事動態發展，進行盤點。尤其烏俄戰爭帶來許多啟發性思考，對台灣提升不對稱戰力，有借鏡空間。拜登政府更傾向於出售台灣較不受產線排擠、現貨、能形成立即戰力的軍備為主，以即時因應台海變局的需求。

國安官員舉例，M109A6自走砲等採購案取消，就是生產線受到排擠。而替代方案的「海馬斯」多管火箭系統，即考量到我方立即作戰能力。

此外，共軍對於台海等海空域的軍事騷擾力度加大，所形成的「灰色地帶衝突」，也是台美共同關切事項。國安官員表示，台美過去雖交換意見，但還需正式且高層的會談，建立緊密合作模式。本週的「蒙特瑞會談」，可望充分討論。

針對美國國防部長奧斯汀昨演說強調，美國將持續協助台灣提升自我防衛能力。台大政治系副教授陳世民受訪分析，美台都有朝向不對稱作戰的共識，綜觀美國國務卿布林肯兩週前的中國政策演說，奧斯汀基本論調就是希望維持台海和平，讓美中台三邊關係趨於穩定。

國防安全研究院副研究員舒孝煌則表示，烏俄戰爭發生，台灣應重新檢視台海防衛作戰的規劃，對於進行不對稱作戰，要有自己的看法，將自身實際需求與美國溝通。舒舉例，無人機已經改變了未來戰場中的態勢及戰爭想定，中國挾頂尖的無人機技術，比這次烏俄戰爭中的無人機裝備、運用還要更好，但我國與美方討論的戰略，都還不包括如何反制無人機。

台美政軍對話機制

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