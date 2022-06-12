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    因應中國軍事挑戰 關島美空軍將領：須做好戰鬥準備

    駐地於關島的美國太平洋空軍第三十六聯隊新任司令伯奇准將十日在交接儀式指出，如果中國挑戰美國、其盟友或夥伴，美軍必須做好「決定性戰鬥」的準備。（取自安德森空軍基地臉書）

    駐地於關島的美國太平洋空軍第三十六聯隊新任司令伯奇准將十日在交接儀式指出，如果中國挑戰美國、其盟友或夥伴，美軍必須做好「決定性戰鬥」的準備。（取自安德森空軍基地臉書）

    2022/06/12 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕駐地於關島的美國太平洋空軍第三十六聯隊新任司令伯奇准將十日在交接儀式指出，如果中國挑戰美國、其盟友或夥伴，美軍必須做好「決定性戰鬥」的準備。

    伯奇曾擔任美國國防部空軍戰略規劃整合部門負責人，今年三月晉升為一星准將，並於十日從斯隆准將手中接過第三十六聯隊指揮權。綜合外電報導，伯奇在交接儀式表示，期待空軍飛行員和其他部隊機構，能和盟國軍隊合作，提升關島安德森空軍基地的能力。

    伯奇也說，威脅持續不斷，美軍必須增強戰備與殺傷力，以威懾對手，並在對手─中國做出戰略誤判，並選擇與美國、其盟國或合作夥伴抗衡時，採取果斷作戰。

    此外，斯隆則提到「步調威脅正在來臨」。美國政府將中國稱為「步調威脅」或「步調挑戰」，意即美國軍力的發展步調，必須考量中國的軍事現代化。

    美國空軍第十一航空隊司令克盧姆中將則在儀式提到，近來世界看到俄羅斯藐視國際法和侵犯烏克蘭主權感到震驚，但還有另一個國家，中國多年來一直無視國際法、規範、邊界與主權，希望破壞、取代和平繁榮印太地區的國際體系，自由開放的印太地區受到中國的威脅，「中國只承認自己的利益」。

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