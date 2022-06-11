香格里拉對話 岸田：台海和平至關重要

日本首相岸田文雄在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表專題演講，強調「維護位於南海與東海之間的台灣海峽和平與穩定也至關重要」。（美聯社）

2022/06/11 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本首相岸田文雄在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表專題演講，強調「維護位於南海與東海之間的台灣海峽和平與穩定也至關重要」，他並表示，在日本所在的東海，違反國際法、試圖靠實力片面改變現狀的行為不斷發生，日本正在以堅決的態度對待。

暗批中國 片面宣稱南海主權

日本九日在聯合國大會獲一八四票當選安理會非常任理事國，兩年任期從明年一月生效，這也是日本第十二次當選非常任理事國，創聯合國史上最多次紀錄。岸田十日中午啟程前往新加坡前向媒體表示，做為當選非常任理事國的和平國家，將向全世界傳遞他對和平的願景。

請繼續往下閱讀...

「香格里拉對話」十日起於新加坡舉行，由亞太地區為主的各國防長及軍方相關人士與會。岸田是繼二○一四年時任首相安倍晉三後，第二位獲邀出席該會議的日本首相。日本防衛相岸信夫已在十日一早出發，預定此行也將與美中防長等進行雙邊會談。

岸田在演講中除了強調台海和平穩定的重要性之外，還以「在南海，『規則』是否被遵守了呢？在各國歷經長年的對話與努力達成以聯合國海洋法公約為首的國際法，以及根據該公約做出的仲裁裁決沒有得到遵守」，暗批中國不顧國際法庭的判決，片面對南海宣稱主權的做法。

岸田演講中提到俄羅斯入侵烏克蘭一事，並指他有「今天的烏克蘭可能就是明天的東亞」的強烈危機感，強調在印太地區與東協合作的不可或缺性。

倡「岸田和平願景」 維護印太秩序

對於國際秩序遭到挑戰，日本的責任與採取的舉措，岸田提出以五大支柱構成的「岸田和平願景」（Kishida Vision for Peace），表示將加強日本在外交和安全保障方面的作用。五大支柱包括推動維護自由開放的印度太平洋，並加強基於規則且自由開放的國際秩序，從根本加強日本的防衛能力、加強日美同盟以及與志同道合國家開展的安全保障合作，實現「無核武器的世界」、加強安理會改革及加強經濟安全保障等新領域的國際合作。

岸田強調，我們必須遵守規則，即使是身處對自身不利的環境下也不能對規則視而不見、肆意妄為，更不能單方面改變規則；若想改變規則，需要達成新的共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法