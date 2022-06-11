本報節目專訪》賴清德︰「最大挑戰」也許還沒到

副總統賴清德接受自由時報「官我什麼事」節目專訪。（取自自由追新聞頻道）

2022/06/11 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕被視為民進黨下屆總統選舉熱門人選的副總統賴清德，最近接受自由時報「官我什麼事」節目專訪（見圖，取自自由追新聞頻道），這項專訪在昨天播出。被詢及在政治上最困難的挑戰是什麼？賴清德回顧他二○一四年底在台南市長任內發生的台南市議長賄選案，其後面對此案的心路歷程並展望未來說，「之前在地方碰到的事情，固然艱辛，也許不會是我政治生涯裡面最大的，我最大的挑戰，也許還沒有到」。

總統大選話題 引發聯想

賴清德若要問鼎二○二四總統大位，必須面對兩項挑戰，首先要通過民進黨黨內初選，其次是打贏總統大選；因此賴的上述談話也引發聯想。

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外界關切賴清德與蔡英文總統是否有心結？被詢及二○一九年民進黨總統初選，他與蔡總統在黨內競爭，兩人的後續互動，賴清德說，選後的謝票行程中，在高雄或在台南，其實蔡總統都公開肯定民進黨的初選，「她後來選我擔任她的副手，我們共同打這場選戰，也贏得國人的支持」。

賴清德說，他隔年二月前往美國參加美國祈禱早餐會，總統也很幫忙，包括請外交部、國安會大力協助，由國安會保護他的安全，外交部也協助安排一些行程。

就任副總統後，賴清德提及，曾經有一次，蔡總統到他辦公室聊天，雙方談到他今年初到宏都拉斯參加新任總統卡蕬楚的就職典禮，蔡向他分析了很多事情，「基本上我們彼此之間的互動，很好，沒有問題，沒有什麼小說的劇情」。

主持人詢問，從政最困難的挑戰是什麼？當年面對台南市議長賄選案的心路歷程？賴清德說，「這固然辛苦，但我覺得也還好」，因為老早就知道，那一場選舉是違法的選舉，民進黨很多人被接觸，沒有接受賄賂的民進黨議員會來和他說，其實他們掌握了事實與證據，在這種情況下，他必須要藉機進行一場地方的黑金改革，這也得到蔡總統的支持。

賴也提及，先前因為小型工程款爭議， 他沒有屈服在議會的壓力下，這對他當然是一個很大的挑戰，不過他知道民意之所在，因此一點也無畏懼。

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