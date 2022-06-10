拜登政府「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案 專家：後勤維保重要性不亞於買新武器

拜登政府對台軍售

2022/06/10 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國政府八日批准總額一．二億美元的「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案，藉此滿足我國海軍後勤維保所需。軍事專家指出，此次軍購金額較小，關注度亦比主戰儎台裝備採購案來得低，但後勤維保重要性絕不亞於籌獲新型軍備，顯見美國對我國逐漸「戰略清晰」、將我國視為「準盟國」的態勢未變。

視為「準盟國」態勢未變

中國解放軍近年提高軍機、軍艦擾我外圍海、空域的頻率，根據我國軍方及日本防衛省公開資訊，中國「遼寧號」航空母艦及多艘軍艦今年五月至西太平洋活動逾廿日，進行艦載機起降訓練；國軍上月也數度於西南防空識別區偵獲中國反潛直升機活動的航跡，不排除有解放軍水面艦於周遭活動。

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我國海軍現有廿六艘排水量逾三千六百噸的一級作戰水面艦，除六艘法製康定級巡防艦，其餘基隆級驅逐艦、成功級、派里級與濟陽級巡防艦共廿艘軍艦，皆為美國製造或授權我國建造的艦艇，其中成功級巡防艦田單艦服役十八年，其餘皆服役超過廿年，濟陽級巡防艦蘭陽艦更已服役五十一年。軍方人士表示，這項軍售提供我國必要零附件與技術支援，有助於維持既有水面艦戰力，避免受後勤問題所擾。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，與「海馬斯」多管火箭系統、M1A2T戰車等主戰儎台採購案相比，一般例行零附件與後勤維保軍購項目較少被關注，但此次外交部和美國國防部安合局同步發布訊息，顯見美國政府對台逐漸「戰略清晰」的趨勢未變。即使我國在外交、經貿領域，與其他盟國所獲待遇仍有些落差，但美方將我國視為「準盟國」的立場不變。

「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘表示，此次軍購金額不大，美方亦未揭露實質內容，但可確定是維護我國船艦戰力的定期更換零組件，其重要性絕不亞於籌獲新型軍備。而拜登政府對台軍售頻率並不低於川普政府，顯見美國定調不派兵介入烏俄戰爭，認清俄羅斯與歐洲軍事實力後，再度將戰略重心移回印太區域，即使台美尚無法公開軍演，美方仍持續藉由軍售維持我國戰力。

美國政府八日批准一．二億美元的「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案，藉此滿足我國海軍後勤維保所需。圖為海軍派里級巡防艦銘傳號（後）、逢甲號（前）。（取自中華民國海軍臉書）

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