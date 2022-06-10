跨黨派立委 訪哥本哈根市長

由無黨籍立委林昶佐擔任團長的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」八日拜訪丹麥首都哥本哈根市政廳，並拜會哥本哈根就業及融合市長路特肯。（王婉諭辦公室提供）

2022/06/10 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」八日抵達丹麥後，首站拜會丹麥首都哥本哈根市政廳，與主責就業及融合的市長路特肯會面；九日將參與「哥本哈根民主高峰會」開幕典禮。

擔任團長的無黨籍立委林昶佐指出，哥本哈根民主高峰會主要是針對重要區域安全議題，以及民主國家面臨的重大挑戰交換意見，並討論如何從行政與立法層面強化民主韌性。此次立院首度正式受邀，也希望從其他國家學習如何面對中國、俄羅斯這類新興數位獨裁政權對外的打壓與滲透。

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民進黨立委范雲表示，在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下舉辦此峰會，更彰顯自由及民主價值的重要性。時代力量立委王婉諭強調，與和「民主」不相干的中共政權劃清界線，全世界的民主陣營，都和台灣站在一起。

訪團抵達丹麥後，在我駐丹麥代表李翔宙陪同下，與哥本哈根就業及融合市長路特肯會面。

路特肯透過IG表示，他接待了來自台灣的國會議員訪問團，討論了自由與民主在世界各地所承受的壓力，以及台灣與丹麥在綠色轉型合作的機會。

路特肯強調，丹麥和台灣都是自由民主陣營的重要夥伴，尤其是在這幾年中國崛起，以及烏俄戰爭所造成的國際局面影響之下，民主陣營的夥伴應該團結一致。他希望未來能訪問台灣，並進行科技及教育相關的技術交流。

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