台灣─斯洛伐克國會聯誼會成立 斯國議員：台斯抗共歷史驚人相似

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團昨日參訪立法院，布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）（後右）與議員在議場中舉起民進黨團反制杯葛時常用的「贊成」手舉牌拍照。（記者廖振輝攝）

2022/06/10 05:30

〔記者吳書緯、鍾麗華、楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團昨訪問立法院，立院也舉行「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」成立大會。斯洛伐克國會議員列霍茨基致詞說，台斯有驚人相似的歷史過程，自由民主得來不易，斯國曾被「紅色老大哥」奴役，也深刻理解台灣受到共產強權的威脅，台斯彼此團結與合作，是對美好未來的重要投資。

由於訪團兩位成員臨時缺席立院參訪行程，引發各界關注；外交部發言人歐江安證實，訪團有兩人確診。據了解，確診者為斯洛伐克國會副議長勞倫契克及斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基。

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「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」會長由民進黨立委許智傑出任，共有五十多位跨黨派立委參與。列霍茨基代表勞倫契克在成立大會致詞表示，斯洛伐克實現民主的道路非常漫長，需要時刻捍衛發展，不受內外威脅，台灣和斯洛伐克有驚人相似的歷史過程，一路上自由和民主的奮鬥，都曉得來之不易。

參觀議場 模仿立委「全武行」

許智傑不忘盡地主之誼，帶領訪團參觀立法院議場，斯洛伐克國會議員齊阿克與斯洛伐克布拉提斯拉瓦省長德若巴則在議場內模擬立委「全武行」的場景，惹得眾人笑聲連連。

立法院長游錫堃接見訪團時表示，立院將全力協助前天完成簽署的「台斯民事暨商事司法合作協議」相關審查，並優先列入議程，期盼兩國邦誼不斷深化，也呼籲全世界國會議員一同聯手對抗「威權獨裁體制」，共同守護「自由民主價值」。

列霍茨基指出，面對共產黨的強權，一個是投降，一個是站起來捍衛並對抗，「台灣人民選擇了後者，令人非常欽佩。」希望兩國合作持續深化，他並重申斯洛伐克與台灣繼續合作的決心。德若巴也表示，世界的民主國家要團結合作，斯洛伐克永遠都會與台灣站在一起。

立法院昨舉行「台灣－斯洛伐克國會聯誼會」成立大會，立委和來訪的斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團成員比讚合影。（記者廖振輝攝）

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