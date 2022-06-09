林智堅竹市執政表現很好…鄭文燦：是桃園市長好人選

桃園市長鄭文燦昨透過廣播節目專訪表示，新竹市長林智堅執政表現好，是桃園市長好人選。（資料照）

2022/06/09 05:30

〔記者洪美秀、蔡彰盛／竹市報導〕桃園市長鄭文燦昨透過廣播節目專訪表示，新竹市長林智堅執政表現好，是桃園市長好人選，目前民進黨選對會還沒決定提名方式，大致會在月底提名，之前表達參選意願者包括民進黨籍立法委員鄭運鵬、前立委黃適卓、彭紹瑾及鄭寶清，但這四人目前還沒形成競爭格局。

民進黨月底應會決定提名

他說，他對任何人都是看優點、潛力，綜合所有人選後，最後會有標準決定提名誰，在這標準下，林智堅是好人選，且林智堅的執政表現很好，是五星級市長。

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至於如果林智堅選桃園市長，是否變成新竹的「落跑市長」？鄭文燦表示，林智堅不是只做幾個月就離開，沒這種情形，很多新竹市的計畫，相信下個新竹市長也會繼續。

有媒體報導林智堅已悄悄將戶籍遷到南桃園，備戰桃園市長選舉，林智堅昨透過幕僚否認並澄清指出，絕無此事，他仍積極投入市政建設工作中，昨天也到公道三新闢道路工程的現地會勘。同時幕僚也提到，林智堅即使要遷戶籍，也不會偷偷摸摸進行，若真的要投入選舉，絕不會帶職參選，應會先辭職再參選。

林智堅幕僚強調，民進黨選對會至今都未對選舉一事徵詢過林智堅，相關傳聞，都不是真的。

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