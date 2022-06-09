建構科研能量》中科院獵才 擬參考民企合議談薪

中科院人才招募及留用方針

2022/06/09 05:30

研議透過外部人力仲介延攬 提高待遇吸引人才

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為厚植國防科研能量，委託中科院執行多項軍備研製案。為發展匿蹤技術、水下科技等前瞻性技術，中科院正研擬推動「獵才專案」，藉由外部人力仲介公司協助延攬優秀人才，並參考民間企業給予合議談「薪」，提高待遇爭取延攬，盼滿足未來國防科研所需。

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國軍因應日益增長的敵情威脅，今年至二○二六年執行「海空戰力提升計畫採購特別預算」，籌獲多項精準彈藥強化「不對稱戰力」，同時推動新一代戰機、無人機、巡防艦科研案，皆由中科院主責。

除公開考選 並輔以定期契約留才

不過，立法院預算中心曾發布報告示警，逾兩成技術生產類員工、十二％研發類人員將於五年內退休，可能面臨「人才斷層」問題。中科院對此則說明，除逐年公開考選進用人力，並輔以「定期契約」留住人才，可確保產能無虞。

值得注意的是，中科院近期向立法院提交一份報告，內容揭示，針對前瞻性且國內、國外未曾研究，或無法自國外獲得的先進技術，例如高頻微波、無人飛行自動導航、匿蹤、衛星及航太、水下科技等領域，除積極與產、學、研各界交流合作，未來亦規劃「獵才專案」，透過外部人力仲介公司，鎖定各領域專家或參賽獲獎優秀專才，並提高待遇爭取到中科院服務。

中科院對此表示，中科院已推動薪資「合議制」，將依新進人員學經歷作為薪酬根據，而針對高頻微波、雷射光電、超導及奈米等特殊專長者，可給予更高薪資額度。另外輔以完善獎金機制，激勵工作人員績效表現，未來也將持續增進員工福利、打造友善環境、鼓勵在職進修並提供學費補助等增加誘因。

另為延攬優秀人才，中科院現正培育五○六名在校優秀學生，給予優渥待遇津貼或獎學金，並安排其畢業後優先到中科院服務。

中科院表示，中科院每年依專案任務需求、人員離退情況持續攬才，除了透過人力銀行徵才，並藉由國防部科技學研中心、科技部學術合作計畫等機制，給予國立學校學生在學期間優渥津貼、獎學金，盼能深耕人才培育，並藉由招考國軍具理工科碩士、博士的優秀科技軍官、研發替代役等多元管道，每年皆能籌獲數百名科技人力。

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