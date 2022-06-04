美國務院官網 放回「不支持台獨」

美國國務院官網上月五日大幅更新關於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述，移除「美國不支持台灣獨立」文字；然而，上月廿八日事實現況再度改版，「美國不支持台獨」重現。（路透資料照）

2022/06/04 05:30

〔記者楊丞彧、陳政宇、吳書緯／台北報導〕美國國務院官網上月五日大幅更新關於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述，移除「美國不支持台灣獨立」文字；然而，上月廿八日事實現況再度改版，「美國不支持台獨」重現。美國在台協會（AIT）一位發言人昨對此解釋，國務院更新事實現況是為反映國務卿布林肯上月廿六日的中國政策演說；美國將遵循美方的「一中政策」，繼續支持台灣有意義地參與國際社會，並深化彼此的經濟聯繫。

AIT：反映布林肯中國政策演說

國務院官網五月五日將美台關係事實現況內容刪除「台灣是中國的一部分」的北京立場，也移除「美國不支持台灣獨立」等語。五月廿八日再現「美國不支持台獨」文字，「台灣是中國的一部分」的北京立場則未見。

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外交部昨表示，美方已就這次進行的部分文字調整對外說明，外交部沒有其他評論。

民進黨立委王定宇受訪分析，最重要的更改就是移除「台灣屬於中國一部分」，至於其他反覆的變化，可視為美方安撫中國無理跳腳的戰術。

立院國民黨團總召曾銘宗指出，最近常看到此有趣現象，如美國總統拜登宣布友台措施，又被國務院澄清，「到底誰講真話」，國安單位、外交部要好好評估。

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