部長上場 台灣歐盟經貿對話升級

台歐盟經濟對話昨召開，層級首次提升至部長級，歐盟由「經貿二把手」、極具代表性的官員魏恩德（左）出席。（法新社檔案照）

2022/06/03 05:30

〔記者黃佩君／台北報導〕台歐盟經濟對話昨召開，層級首次提升至部長級，由經濟部長王美花及歐盟執委會貿易總署署長魏恩德出席。經濟部表示，本次對話凸顯台灣重要性提升，雙方有共識將分享半導體供應鏈資訊及討論數位經濟等議題。

歐盟經貿二把手 魏恩德具代表性

台歐盟經濟對話過去均為次長層級，本次突破性提升為部長級；我方由王美花出席，歐盟由「經貿二把手」、極具代表性的官員魏恩德出席。

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歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電國產化方案與動植物防疫檢疫（SPS）等議題。魏恩德過去曾公開表示台灣與歐盟基於共同價值，是半導體生產盟友，本次代表出席是意義重大。

經濟部表示，去年疫情引發晶片短缺，台灣盡力協助歐盟舒緩供應鏈問題；經濟部今年三月更派遣半導體專家團到立陶宛、斯洛伐克、捷克實地查訪，瞭解當地產業發展情形，並建立人才交流與培育等更緊密關係。

雙方同意 分享半導體供應鏈資訊

經濟部強調，本次會議雙方同意分享半導體供應鏈資訊；王美花表示，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴夥伴，並協助穩定供應鏈韌性。在離岸風電方面，我方重申為重要能源轉型政策，也對歐商在台所遭遇困難多次密集召開會議、協助解決。

SPS議題方面，我方敦促歐方儘速完成我提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利糕餅及肉類加工品順利出口至歐盟；雙方同意由專家繼續討論申請案進度與解決方案。另也就二○五○淨零轉型等議題進行討論，王美花說明淨零排放相關規劃，以利歐方瞭解我國的減碳決心。

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