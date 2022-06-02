苗栗提名之亂》國民黨暫緩徵召 續與徐志榮溝通

國民黨主席（右）朱立倫昨日主持訪美前最後一次中常會，祕書長黃健庭（左）針對中央選戰策略會報決定徵召立委徐志榮參選苗栗縣長的過程進行說明。（記者廖振輝攝）

2022/06/02 05:30

〔記者施曉光、彭健禮／綜合報導〕國民黨原擬昨日中常會徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但因徐志榮前天表態拒絕接受徵召，黨內高層臨時決定踩煞車，中常會並未出現徵召戲碼，僅安排擔任中央選策會召集人的國民黨秘書長黃健庭說明選策會在苗栗縣的徵詢及協調過程。

據了解，儘管徐志榮婉拒，但朱中央至今仍未放棄這一張牌，將會持續協調。對於黨中央的作法，記者昨致電徐志榮，他都未接應。

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鍾東錦再籲黨中央辦初選

但由於縣長參選人依舊懸而未決，苗栗縣黨部主委、縣議長鍾東錦仍積極爭取，持續呼籲黨中央「回歸初選機制」，讓複雜的問題簡單化。

鍾東錦也強調，他會持續十八鄉鎮市「感恩之旅」，了解地方需求，同時善盡他身為縣黨部主委的責任，替年底各鄉鎮市長參選人凝聚團結力量。

謝福弘：持續走訪基層備戰

獲縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮連署推薦的農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘則說，他還是秉持一貫「不主動、不爭取、不內訌」的態度，遵從黨中央指示，目前仍持續走訪地方，隨時做好備戰。

黃健庭昨向中常會指出，國民黨在苗栗縣有優勢，也有決心守住苗栗執政權，目前地方有幾位同志有參選意願，但支持者對於這幾位人士呈現高度分歧的狀態，他與選策會成員在過去兩個月時間，不斷在地方徵詢、協調，五月十一日還邀徐志榮夫婦到黨中央，由朱立倫當面懇談，希望徐代表黨參選。黨中央也陸續安排相關人士與徐碰面，表達將徵召的立場，最近總算慢慢整合出一些基本共識，五月三十日選策會才會開會建請中央徵召徐志榮。

黃健庭：再給徐一些時間考慮

黃健庭強調，過程中，徐志榮的民調一直是最高，也是幾位人選中較能普遍獲得支持的人選。由於徐先前多次表達沒有參選意願，甚至鼓勵別人多加油，要立即接受徵召很為難。因此，選策會決定再給徐志榮一些時間考慮，等待時機更成熟時，重新提出苗栗縣長徵召案。

朱立倫則說，選策會雖已根據地方輿情、共識及民調結果，認定徐志榮最優秀，但徐目前還有考量，黨中央會持續溝通，待全案更成熟後再提報中常會。

中常委蔣根煌會後受訪時指出，他在會中建議黨中央要聽取地方心聲，並認為，就算徐支持度最高，若要徵召，也必須獲得徐的同意。

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