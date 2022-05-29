朱立倫聲援郭彥均》朱嗆「連我也法辦」立委批：利用孩子死亡煽動恐懼

藝人郭彥均發文稱「很多孩子走了」，引發傳播假訊息質疑，行政院長蘇貞昌強調將查辦不實謠言，國民黨主席朱立倫則聲援郭，反嗆說「十位孩子的生命算少嗎？」。（資料照）

2022/05/29 05:30

〔記者施曉光、陳昀、陳政宇／台北報導〕針對藝人郭彥均發文稱「很多孩子走了」，引發傳播假訊息質疑，行政院長蘇貞昌強調將查辦不實謠言，國民黨主席朱立倫則聲援郭，反嗆說「十位孩子的生命算少嗎？」國民黨要立即號召黨公職人員聲援，「如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連我也法辦！」對此，民進黨立委批評說，台灣應團結對抗疫情，而非利用孩子死亡煽動恐懼，製造社會不信任，影響防疫工作。

朱立倫指責蘇貞昌及衛福部長陳時中「有沒有看到二十位重症的孩童？有沒有同理心？」昨天又有兩位孩童離去，已經有十位孩子走了，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，根本是搞錯兒童染疫死亡的真實問題！

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參選台北市長的國民黨立委蔣萬安也質疑，難道民眾連心裡話都沒辦法說了嗎？特別是幼兒染疫重症甚至不幸死亡的案例都非常心痛，身為家長的心痛、焦慮、不安，難道決策官員無法理解嗎？

針對藍營說法，民進黨立委賴瑞隆批評，朱立倫因內部紛亂和領導問題，藉著孩子和疫情做政治鬥爭，打擊政府以轉移焦點，這是非常惡劣的操作。相信國人都能看清，國民黨絕對不會得到效果。民進黨立委鍾佳濱表示，國家都開始防制這類挑起社會矛盾的行為，朱立倫因個人政治目的而扭曲民主社會言論自由的真諦。

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