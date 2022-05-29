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    郭彥均爭議》羅承宗：應查粉專協同行為 資金來源

    臉書粉專同步散發爭議資訊案例

    臉書粉專同步散發爭議資訊案例

    2022/05/29 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕藝人郭彥均廿五日臉書發文對話截圖稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，多個臉書粉專也有類似發文，引發假訊息質疑；學者羅承宗昨強調，要徹查為何這些臉書粉專出現「協同行為」、資金由何處而來、是來自境內還是境外勢力。羅也呼籲「數位通訊傳播法」應盡速立法，將大型網際網路平台納管，避免成為數位法外犯罪溫床。

    沈伯洋：郭文時間點 部分媒體刻意混淆

    針對此次的散播模式，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋昨受訪表示，郭彥均是在廿五日發文，當天相關論述就已開打，許多媒體皆報導了此則新聞，也引用郭彥均臉書發文、轉貼的對話截圖。

    沈說，部分媒體廿五日報導時，卻將郭彥均原本轉貼對話截圖中「四月五日起到現在都沒休息」的部分截掉，試圖引導讀者以為是「現在」有很多孩子往生，造成討論焦點模糊。

    沈伯洋說，微博台灣的臉書接著也分享特定媒體的新聞報導，隨後開始有內容農場網路轉錄此則新聞；過了一天，多個商業內容農場臉書粉絲專頁同步在廿六日發布相同貼文。

    對於郭彥均的發文，沈伯洋推測，「郭應該只是被影響，畢竟網路雜訊很多」，而部分新聞刻意裁切郭彥均所張貼發言截圖，模糊化所謂「醫護人員」的引述時間範圍，爭議訊息所造成的影響更大。

    南台科大假訊息研究中心主持人羅承宗教授昨指出，要把郭彥均的發文行為與臉書粉專的「協同行為」分開來談，假訊息的定義為「惡、假、害」，郭的行為就是人云亦云，一般人在現實生活中，都有可能不自覺地轉發、誤傳假訊息。

    羅承宗認為，用太多的行政資源追究郭已經無意義，重點是要徹查為何有臉書粉專出現這些「協同行為」、資金由何處而來、是來自境內還是境外勢力、假訊息的上游是誰。

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