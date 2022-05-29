「很多孩子走了」 醫拿實據駁謊言

藝人郭彥均日前在臉書分享自稱他與醫護朋友的對話，稱有醫護四月五日起就都沒休息，但小孩越來越慘，「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」。郭貼文後，至少廿五個臉書粉絲專頁相繼發布內容完全相同的貼文。行政院長蘇貞昌昨表示，這種不實謠言，內容類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不宜，會究責查辦。（記者凃盈如攝）

2022/05/29 05:30

蘇揆：相近團體操作不實謠言痕跡明顯 將究責查辦

〔記者李欣芳、吳亮儀、邱俊福、楊媛婷／台北報導〕藝人郭彥均日前在臉書分享自稱他與醫護朋友的對話，稱有醫護四月五日起就都沒休息，但小孩越來越慘，「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」。郭貼文後，至少廿五個臉書粉絲專頁相繼發布內容完全相同的貼文。行政院長蘇貞昌昨表示，這種不實謠言，內容類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不宜，會究責查辦。

請繼續往下閱讀...

陳時中：八童過世 非同一個時間點

衛福部長陳時中也於疫情記者會對此表示，之前八名兒童過世並非在同一個時間點，「網路上流傳的訊息明顯不符，會進一步去釐清是否特定人士或團體散布不實訊息」。

刑事局昨已著手蒐集相關輿情，將進一步確認是否觸法，再展開約談等偵查作為。

澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲昨對藝人郭彥均和內容農場截圖質疑指出，四月五日到十四日台灣沒有兒童中、重症病患，到底截圖中的主任是誰、截圖對話從何而來？

杜承哲於個人臉書說，該張截圖充滿疑點，首先四月五日到四月十四日，兒童的中、重症病人是零，四月十五日第一位住進兒科重症專責的患者，是新北市林爸爸的小孩。他說，沒想到這樁悲劇和其後的孩子們，竟成為內容農場散播恐懼的材料，和某些參選人選舉攻擊手段。

杜承哲表示，四月十八日到四月廿六日，兒科專責也無病人，第二位不滿廿歲的重症出現在四月廿六日，也就是說「只有雙和醫院在四月十五日到四月十八日收治過一位兒童重症，其他家都是『零床』」。

醫質疑對話中的「主任」 根本無其人

杜承哲再依中央流行疫情指揮中心公布五月五日的本土案例說，兒科重症累積共三人，和其他中症孩童，高機率分散在不同醫院，不會導致某家醫院的主任無法休息，「台灣根本沒有這位主任。截圖哪裡來的？」

杜承哲認為，明顯有人趁疫情嚴重，刻意利用這幾個家庭的不幸製造假截圖，並散播恐慌性消息，且背後還可能有人出資。

行政院發言人羅秉成指出，蘇院長的原意是針對散布不實謠言的操作，並非針對單一藝人的發文。衛福部長陳時中昨也說，「郭先生一開始可能只是轉述他聽到的話，也沒什麼太大惡意，他也有道歉過」；相關單位將會針對此事調查，看是否有人利用不實訊息煽動讓整體環境有更大誤解。

警方調查，郭彥均貼文後，至少廿五個臉書粉專在相近時間內，發布內容完全相同的貼文，這廿五個粉專都是所謂的「內容農場」，亦即為牟取廣告費等商業利益，而快速擷取各時段各類的熱門貼文，增加流量，以吸引網友按讚，警方將進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法