郭彥均：我不說什麼了 盼和諧

藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，他事後刪文並發聲道歉，但未能止血。郭彥均昨面對記者詢問，再次致歉，表示「我不說什麼了，盼和諧」。（翻攝臉書）

2022/05/29 05:30

〔記者李依純／台北報導〕藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，他事後刪文並發聲道歉，但未能止血。郭彥均昨面對記者詢問，再次致歉，表示「我不說什麼了，盼和諧」，並謝謝外界給予的關心。

昨再度公開道歉

郭彥均廿五日在臉書貼出與友人的對話，其友人表示「他四月五日起到現在都沒休息，天天都在病房救人，小孩越來越慘，他說他行醫以來最慘的日子，看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，被解讀成國內某醫院有很多孩子因病離世，引發恐慌。

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郭彥均在事隔兩天後發聲道歉，表示當天會PO出對話，是和醫護朋友通話後，對方希望他能寫篇文章，呼籲大家善待醫療人員，也強調對話截圖中的數字，就是指揮中心公布的數字，「私下的對話卻造成很多人的恐慌，也解讀成好像有更多隱匿數字這樣的誤會，我真的很抱歉。」

郭彥均也說，對話話題是針對「關懷醫護人員」，「沒有單指哪一間醫院或哪一個單位發生的事，傳達不清在這邊跟大家說聲抱歉」，承諾日後發文會更加謹慎，避免再次造成誤會。

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