為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    郭彥均：我不說什麼了 盼和諧

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，他事後刪文並發聲道歉，但未能止血。郭彥均昨面對記者詢問，再次致歉，表示「我不說什麼了，盼和諧」。（翻攝臉書）

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，他事後刪文並發聲道歉，但未能止血。郭彥均昨面對記者詢問，再次致歉，表示「我不說什麼了，盼和諧」。（翻攝臉書）

    2022/05/29 05:30

    〔記者李依純／台北報導〕藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，他事後刪文並發聲道歉，但未能止血。郭彥均昨面對記者詢問，再次致歉，表示「我不說什麼了，盼和諧」，並謝謝外界給予的關心。

    昨再度公開道歉

    郭彥均廿五日在臉書貼出與友人的對話，其友人表示「他四月五日起到現在都沒休息，天天都在病房救人，小孩越來越慘，他說他行醫以來最慘的日子，看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，被解讀成國內某醫院有很多孩子因病離世，引發恐慌。

    郭彥均在事隔兩天後發聲道歉，表示當天會PO出對話，是和醫護朋友通話後，對方希望他能寫篇文章，呼籲大家善待醫療人員，也強調對話截圖中的數字，就是指揮中心公布的數字，「私下的對話卻造成很多人的恐慌，也解讀成好像有更多隱匿數字這樣的誤會，我真的很抱歉。」

    郭彥均也說，對話話題是針對「關懷醫護人員」，「沒有單指哪一間醫院或哪一個單位發生的事，傳達不清在這邊跟大家說聲抱歉」，承諾日後發文會更加謹慎，避免再次造成誤會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「很多孩子走了」 醫拿實據駁謊言
    2022/05/29 05:30

    「很多孩子走了」 醫拿實據駁謊言
    郭彥均爭議》羅承宗：應查粉專協同行為 資金來源
    2022/05/29 05:30

    郭彥均爭議》羅承宗：應查粉專協同行為 資金來源

    諾康口腔噴霧 有效保護學齡前兒童
    朱立倫聲援郭彥均》朱嗆「連我也法辦」立委批：利用孩子死亡煽動恐懼
    2022/05/29 05:30

    朱立倫聲援郭彥均》朱嗆「連我也法辦」立委批：利用孩子死亡煽動恐懼
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播