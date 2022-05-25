備戰北市 一靜一動／陳時中支持度高 林佳龍備市政牛肉

衛福部長陳時中。（資料照）

2022/05/25 05:30

〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕儘管目前本土疫情尚未顯著趨緩，衛福部長陳時中仍被綠營層峰視為台北市長人選的重要選項，力挺陳時中出場的部分英系人士也持續為陳的出場鋪排，預期未來兩個月將挺過本土疫情高峰，且提名時程不急，陳時中仍能轉場。另，曾表達「有在準備台北市長」的前交通部長林佳龍仍持續準備，並已悄悄完成「大台北首都圈十二大市政願景」市政白皮書，盼在提名不明朗之際，搶得先機。

黨內人士指出，陳時中一直是層峰鎖定的主要北市長人選之一，在民進黨地方黨部選舉落幕後，由前國策顧問黃承國所主導的台北挺英系系統，持續掌握綠營北市黨務主導權，也被解讀更深化其支持的陳時中參選台北市長的可能性。

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力挺陳時中出戰的部分英系人士認為，本土疫情可望在七月趨緩，挺過疫情後，陳時中可卸下指揮官身分，屆時再完成提名不算晚。目前，陳時中仍是檯面上支持度最高的人選，推出陳時中也代表防疫是民進黨此次選舉的主旋律；若陳無法出場，等於是象徵台灣過去兩年防疫成績失敗，也代表民進黨不管誰出戰都會不好選。

此外，國民黨中常會今預計提名立委蔣萬安參選台北市長。由於民進黨提名進度仍未推進，也有意爭取台北市長提名的林佳龍持續布局。據悉，林已悄悄完成「大台北首都圈十二大市政願景」市政白皮書，包括交通網路、國土規劃、疫後經濟等主題，近日發表，盼在綠營北市長提名仍不明朗之際，搶得支持先機。

此外，民進黨在年底新北市長選舉，將推派何人披掛上陣，挑戰可望尋求連任且實力強勁的新北市長侯友宜，引發關注。外傳行政院長蘇貞昌曾徵詢內政部長徐國勇選新北市，但徐並無參選意願，蘇貞昌昨受訪表示，徐是非常好的人才，立委吳秉叡與羅致政也都是很好人選，任何人願意來為新北服務，他都同樣給予大力的支持與祝福。

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