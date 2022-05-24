世衛大會 美英澳法德加發言挺台

世衛大會（WHA）正進行大會發言議程，對於台灣再次被WHA拒於門外，美國、英國接連聲援台灣參與。圖為美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）發言。（翻攝自WHO直播）

2022/05/24 05:30

我13友邦提「台灣參與案」 遭大會封殺

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）再次因台灣參與案，上演二對二辯論。中國大言不慚稱台灣參與須「按照一中原則、通過兩岸協商處理」；我國四友邦則在總務委員會和全會堅定挺台，史瓦帝尼反駁指出聯大決議並未允許中國代表台灣、也沒有說台灣是中國一部分。中國和世衛的諒解備忘錄，給了中國「不合理的否決權」，不讓台灣參與。大會最後仍裁示，不將台灣參與案列入議程。美、英、澳、法、德、加拿大和巴拉圭在大會發言中，紛紛表達支持納台立場。

台灣無法參與WHA 各國紛表遺憾

我國十三個友邦向世衛（WHO）提案，盼「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」。廿二日的總務委員會以閉門會議形式討論是否將此補充提案列入議程，友邦聖文森和貝里斯為台灣發言，與中國和古巴進行二對二辯論；史瓦帝尼及吐瓦魯則在昨日全會再與中國和巴基斯坦辯論。

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中國提出法理基礎、實質依據和國際共識三點來反對台灣參與。發言中再次引用聯大第二七五八號決議和世衛廿五．一號決議，稱「這些決議為WHO遵循一中原則處理台灣問題提供法理基礎，台灣地區參與世衛大會的問題，必須按照一中原則通過兩岸協商來處理」。

外交部昨批中國刻意曲解聯大及WHA決議內涵。我國友邦史瓦帝尼也明確反駁，相關決議僅處理中國代表權問題，未授權中國在聯合國體系代表台灣，也沒說台灣是中國一部分。中國和WHO二○○五年簽署的備忘錄，給了中國「不合理的否決權」。

北京祭一中 陸委會斥蠻橫阻撓

大會最後仍裁示不將台灣參與案列入大會議程。中國國台辦事後宣稱，「一個中國原則」是國際社會普遍共識，不容任何挑戰。陸委會痛批，本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致。

美國衛生部全球事務助理部長培斯則在大會發言時直言，台灣是全球衛生建設性貢獻的重要夥伴，卻不能以觀察員身分參與，美國對此深表遺憾。美國政府認為，需要強化全球合作夥伴關係抗疫，並預防未來的突發衛生事件。

英國衛生大臣賈維德也表示，沒有任何基礎和理由不讓台灣參加，尤其台灣在疫情伊始就與全球分享資訊。澳洲表示，疫情大流行彰顯了和所有相關方合作的重要性，其中包括台灣。法國則說，在全球衛生支持包容性的作法，法國感到遺憾，台灣不能夠參加WHA。

第75屆世衛大會（WHA）第二日，再次因台灣參與案上演2對2辯論。中國代表團大言不慚發言表示「台灣地區參與WHA必須按照一中原則、通過兩岸協商處理」；我國友邦史瓦帝尼與吐瓦魯則表達支持台灣參與WHA的堅定立場。圖為史瓦帝尼發言。（翻攝自WHO直播）

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