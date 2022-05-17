中共藉台灣網紅搞統戰 陳明通：密切掌握處理

本報報導中共培訓台灣網紅對台統戰，國安局長陳明通16日證實此事，強調國安局會盡一切職責去掌握這些現象，並交由相關主管部門處理。（記者廖振輝攝）

2022/05/17 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中共培訓台灣網紅對台統戰，也透過社交軟體影響台灣青少年認知，國安局長陳明通昨證實此事，強調國安局會盡一切職責掌握，交由相關主管部門處理。

立法院外交及國防委員會昨邀請國安局長陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。媒體問到有關中共培訓網紅對台統戰一事，陳明通說，國安局負責的是情蒐與情研，「確實有這些現象」，會密切關注、掌握，由相關主管部門處理。

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陳明通說，像上次烏克蘭撤僑時，中共培植網紅根本沒有在烏克蘭，大聲嚷嚷中共派飛機把台灣人載回去，還講一些配合中共統戰的話，國安局在廿四小時內揭露，原來該網紅人根本在深圳，所以這是中共操作的認知作戰。

此外，教育部日前公告，放寬「香港澳門居民來台就學辦法」，開放不具有居留資格的港澳居民來台就讀高中，引發各界擔憂國安問題。民進黨立委林靜儀質詢時指出，港澳情勢今非昔比，中國在港推動「國安法」，二○一二年起在香港中小學推行讚揚中國共產黨以及民族主義歷史的洗腦課程，開放港澳學生來台就讀高中，有無國安疑慮？何況之前有間諜案就是大學生。

陳明通坦言，多少都有影響，而高中生就學生身分來說相對單純。陳也說，大學生和高中生不太一樣，因為大學生與高中生相較，社會化比較深。

曾擔任台大教授的陳明通指出，「我有很多陸生」，強調中國學生到台灣以後，思想就會開放，這時候「誰在教育誰」就很清楚了，台灣要對制度有自信心。

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