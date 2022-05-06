教召後備軍人傳染疫 將做調配 邱國正︰不能就掛免戰牌

立委何志偉（左）昨在立院國防委員會質詢指出，有教召員確診卻被軍方丟包在醫院，與國防部長邱國正（右二）起衝突，兩人拍桌互嗆，還一度衝下質詢、備詢台對罵。（記者方賓照攝）

2022/05/06 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎本土疫情日益緊繃，參與教召的後備軍人陸續傳出染疫，國防部長邱國正昨在立法院答詢時表示，防疫視同作戰，作戰會有傷損，防疫工作是作戰，就算人員染疫，有其他方法彌補，兵源補充或任務都會調整，但不會停、不能這樣子就掛出免戰牌，但如果疫情到一個地步，會配合疫情指揮中心的規定。

有確診者被丟包？ 何志偉、邱國正 拍桌互嗆

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民進黨立委何志偉質詢時指出，接獲民眾陳情教召快篩陽性後，被軍方載到醫院做PCR檢測，確診卻被軍方「丟包」放生，教召變成病毒培養皿，民眾生病就把人踢掉。

邱國正答詢表示，有很多狀況沒有很清楚，也不知道如何答覆；何不滿拍桌表達憤怒，邱竟跟著拍桌回嗆「拍什麼桌子，你拍我也拍」，雙方互拍數次桌子互嗆，甚至一度均衝到主席台前對峙。會議主席、民進黨立委羅致政宣告會議休息後，緊張態勢才告暫緩。

隨後，羅致政表示，剛才質詢互動過程中有過激動作，希望不要再發生。何志偉要求邱國正道歉，並說部長要去別的地方拍桌可以，不可以在委員會對任何立委拍桌子，要顧慮民眾的觀感。

邱國正則表示，「我跟國防部同仁、主席道歉，但我不會跟你道歉。」何志偉說，大家都是為了這個國家好，國防部做對的地方，他會支持，但他的職責是監督。

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