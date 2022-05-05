國民黨中常會通過提名》蘇清泉再戰屏縣 對決周春米

2018屏東縣長選舉結果

2022/05/05 05:30

〔記者施曉光、李立法／綜合報導〕國民黨中常會昨通過提名前立委蘇清泉參選屏東縣長，將與民進黨提名的立委周春米同台競逐。蘇受訪強調佩服蔡總統的精神，他還舉蔡為例，指她二○一○年、二○一二年分別競選新北市長及總統失敗，但二○一六年終於勝選，二○二○年又連任成功，強調如果當時蔡氣餒，一切就結束了，但蔡不屈不撓，最後還是獲得百姓認同。

蘇：周「有指定的味道」引反彈

蘇清泉這次對上屏東縣長潘孟安的接班人立委周春米，外界形容他是繼二○○八年、二○一八年後，第三次對戰潘孟安。蘇清泉表示，這次屏東縣長選舉是不一樣的態勢，民進黨提名周春米「有指定的味道」，引起反彈。他強調，民進黨民調顯示他的支持度很低，大家會相信嗎？綠營還指藍軍過度動員介入，但他與團隊從頭到尾都未曾介入。

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蘇清泉坦承，在民進黨初選過程中，確實有一些被動員過去的，或有拿到屏東縣政府補助經費的人而被動員，另兩位民進黨立委也都講得很清楚，他希望泛藍與中間選民可以歸隊，他也將爭取青年族群支持。

媒體追問，周春米的父親是國民黨籍老議員，是否擔心藍軍有人支持周？蘇清泉說，周現在屬於民進黨，他還是會爭取國民黨員支持。國民黨唯有上下一心，才可能贏回失落已久的執政權。

對於過去自己形容這場選舉將是「最終之戰」，蘇解釋，他曾參加過兩次選舉，這次一定是盡心盡力爭取勝利，如果最後成績不理想，以後也就不會再參加這種大型選舉；但如果選贏，那就另當別論。

國民黨主席朱立倫表示，蘇清泉是優秀的醫療人才，長期在基層深耕，這次再度挑戰屏東縣長，將拚盡全力，讓縣民知道屏東縣需要一位最了解基層、最會照顧縣民健康的人。

國民黨中常會昨通過提名前立委蘇清泉參選屏東縣長。（記者張嘉明攝）

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