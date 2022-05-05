沈伯洋：中國對台「混合戰」 從未停過

資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋昨受訪表示，外交戰、貿易戰、資訊戰、金融戰等，全部合在一起就是「混合戰」，混合戰是擅長使用非軍事手段對付一個國家，再用軍事力量做最後威脅，中國對付台灣一直都是用混合戰。（資料照）

2022/05/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國國務卿布林肯發表談話指出，台灣處於中共「混合戰」前線，中國利用假消息及網攻扭曲台灣的資訊環境與民主。資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋昨受訪表示，外交戰、貿易戰、資訊戰、金融戰等，全部合在一起就是「混合戰」，混合戰是擅長使用非軍事手段對付一個國家，再用軍事力量做最後威脅，中國對付台灣一直都是用混合戰。

外交戰、貿易戰、資訊戰… 綜合運用

沈伯洋指出，中國不用「混合戰」這個名詞，中國說法是「三戰」，三戰就是法律戰、心戰、輿論戰。法律戰方面，中共會在國際條約或規則上，做各種對台灣不利的影響；心戰上，目前已開始針對國軍喊話；輿論戰部分，就是針對民眾釋放不實假訊息。這些都正在不斷進行，從以前到現在，從來沒有停過。

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「中國一直以來都在對台發動攻擊，只是強弱分別！」沈伯洋談及，在肺炎疫情比較嚴重、台灣要選舉的時候，來自中國的攻擊就會比較多，平時也會散播一些陰謀論，在不同時期會有不一樣的做法。

沈伯洋分析，台灣疫情嚴峻之際，中國通常會有一些動作，不過目前上海應對疫情方式，中國境內有許多反對聲音，中共主要心力放在國內，對台發動的攻擊就會弱一點，有點自顧不暇。

不過，沈伯洋提及，對台灣發動假訊息攻擊，中共不全然都是自己做，也會砸錢發包給外面公司做，請外面公司幫忙製造假消息，利用假帳號就可以散播；目前中國越來越傾向找外面公司，因為只要一顆飛彈的錢，就可以僱\用非常多人散播假消息。

「商業模式也是中國現在擅長的！」沈伯洋舉例，之前武肺爆發時，中共有對各國投放生物實驗的虛假消息，就是透過四川的公司和國家企業、跨國企業。

中國論述 台灣在地協力者自動複製

沈伯洋透露，有中國的公司專門在做這些事，東南亞也有一些「水軍」公司，因為東南亞幾個國家與中國關係密切。在對台方面，中共官方製造假消息及委託外面公司兩種都有，中共甚至花錢收買台灣網紅，也有僱用水軍公司。

沈伯洋指出，中國還會在微博、微信等社群平台放一些論述，自動就有台灣在地協力者「複製」這些論述幫忙傳播。這些特定政黨、意識形態相同的人，原本就與中國親近，中國根本不用砸錢，只要把訊息準備好，就有人「自動自發」幫忙炒作，這種對台灣的危害更大。

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