密利：北京目標2027年具備攻台能力

美軍參謀首長聯席會議主席密利三日在參議院撥款委員會小組聽證會上表示，中國仍將台灣視為其目標，計畫在二○二七年前具備武力犯台能力。（美聯社）

2022/05/05 05:30

美中俄衝突可能性升高

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音（VOA）中文網報導，美軍參謀首長聯席會議主席密利三日在參議院撥款委員會小組聽證會上表示，美中俄三個大國之間爆發衝突的可能性升高，「我們正進入一個更加不穩定的世界」，並警示中國仍將台灣視為其目標，計畫在二○二七年前具備武力犯台能力。

密利指出，美國現正面對擁有強大軍力的中國和俄羅斯，大國間爆發嚴重國際衝突的可能性正不斷增加。中國國家主席習近平已設定目標，要求人民解放軍做好準備，「那不是說他真的要入侵，而是要具備佔領台灣的能力」，「這是一項非常艱鉅的任務，中國是否真的能實現這項軍事計畫，還有待觀察」，不過，「那是一個目標，二○二七年，我們必須記住這一點」。

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共和黨參議員柯林斯針對二○二七年的時間點，詢問美中兩國在軍艦數量的消長。密利稱，不希望糾結於美中軍艦數量細節，重點是「我們有盟友，中國沒有。」日本海上自衛隊、澳洲海軍，還有其他盟友和夥伴，都與美國定期演習，這是很重大的差別。

奧斯汀：中國是步步進逼的挑戰

美國國防部長奧斯汀則強調，美國將中國列為「步步進逼的挑戰」，俄羅斯則是「緊迫威脅」，五角大廈主要軍力部署重點，仍鎖定對抗中國咄咄逼人的霸凌行為。五角大廈新年度預算置於「太平洋嚇阻倡議」達六十幾億美元，將強化美國在印太地區的軍事、基礎設施和備戰能力，包括在關島的飛彈防禦系統。

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