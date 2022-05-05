攻擊性武器解禁倡議 美台軍售里程碑

前美國總統川普於二○一九、二○二○年批准多筆對台軍售案，除了我國爭取已久的M1A2T戰車、F-16V block70戰機之外，還包括「海馬斯」多管火箭系統、「AGM-84H」空對地飛彈、陸射魚叉飛彈等具「源頭打擊」能力的精準彈藥。圖為陸射魚叉飛彈。（取自Boeing Defense推特）

2022/05/05 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參議員魯比歐提出「透過實力促進台灣和平法案草案」，呼籲美方優先處理對台軍售案，不再限制售台武器須為防衛性質，並呼籲雙方建立共同訓練計畫。立委昨指出，美國國會鮮少有將售我源頭打擊武器規範明文化的倡議，無論此案是否完成立法程序，都可視為雙方軍事合作的重要里程碑。

趙天麟：固守海峽中線以東概念改變

前美國總統川普於二○一九、二○二○年批准多筆對台軍售案，除了我國爭取已久的M1A2T戰車、F-16V block70戰機之外，還包括「海馬斯」多管火箭系統、「AGM-84H」空對地飛彈、陸射魚叉飛彈等具「源頭打擊」能力的精準彈藥。另據了解，「M109A6」自走砲、人攜式刺針飛彈的交貨進程可能延遲，皆因烏俄戰爭影響所致。

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民進黨立委趙天麟認為，近年美國不分黨派表達挺台立場，軍事交流、軍售質量皆獲顯著提升，且比起以往固守海峽中線以東，海、空域思維的建軍概念，我方依據現今防禦所需，已逐漸獲得具有源頭打擊性質的武器，而美國國會以往鮮少有將售我源頭打擊武器規範明文化的倡議，因此，無論此案是否完成立法程序，都可視為雙方軍事合作的重要里程碑。

王定宇：烏俄啟示 事前嚇阻代價低

民進黨立委王定宇指出，民主國家陣營從烏俄戰爭得到的啟示為，「事前嚇阻比事後挽救」代價低得多，此主流意見也影響台灣建軍各項工作，另外，雖烏克蘭缺乏精良的情監偵軍備，北約、美國卻得以協助其進行電子作戰、情報搜集及共享工作。在此趨勢之下，若我國可籌獲的軍備，不再受限於射程與戰術定位，我方仍務必完善預算、保密及安全維護等層面，以獲取盟邦信任。至於是否尋求「聯合軍演」，則需妥慎思考實質利益，而非僅追求象徵意義。

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