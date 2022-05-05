遼寧艦出島鏈 美日3航艦巡弋西太平洋

美日中航艦西太平洋別苗頭

2022/05/05 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國航空母艦「遼寧號」編隊二日通過宮古海峽進入西太平洋活動，日本防衛省昨公布最新動態，指「遼寧號」前天在沖繩沖大東島西南方海域實施艦載機起降訓練，日本派出與輕型航艦同等戰力的「出雲號」護衛艦追監，美軍「林肯號」航艦編隊也正於西太平洋活動，互別苗頭意味濃厚。

根據日方訊息，「遼寧號」等中國艦艇自日本九州長崎縣男女群島以西三百五十公里處持續向南航行之後，編隊內含七艘軍艦，前天於日本沖繩縣沖大東島的西南方一百六十公里處活動；依據日方圖資估算，距離台灣東部超過八百公里。

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日本防衛省揭示，「遼寧號」前天下午進行「殲十五」艦載戰鬥機、「直十八」直升機的起降訓練，對此，日本派戰鬥機升空應對，「出雲號」亦持續監控。採全通式甲板的「出雲號」已完成第一階段改裝，美軍F-35B戰機亦曾於該艦進行起降驗證，外界認為已與輕型航空母艦具備同等戰力。

值得注意的是，美國「林肯號」航艦編隊正於西太平洋活動，駐日美軍昨也宣布，美軍「雷根號」航艦所屬艦載機明天起至廿五日將於硫磺島實施「陸地模擬航艦甲板起降訓練」，預計「F/A-18」等五種艦載軍機共六十架將參與操演。

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