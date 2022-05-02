自由日日shoot》中美洲議會議長 擅發一中聲明 涉外人士：防範中共更細膩操作

中美洲議會（Parlacen）上月廿八日突發布議長署名聲明，稱其承認「一中政策」，並呼籲中美洲統合體（SICA）體系納入「以習近平為首的中國」參與。（取自中美洲議會推特）

2022/05/02 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕尼加拉瓜去年與我國斷交、轉向中國建交，近日又透過尼加拉瓜籍議長職權，在中美洲議會（Parlacen）擅發「一中聲明」、阻撓台灣相關議程。涉外人士指出，這顯然是尼加拉瓜向中國示好，也可能是出於中方要求，但中方想在中美洲統合體（SICA）體系機構取代台灣「沒那麼容易」，我方須謹慎防範中共更細膩操作。

外媒指出，若SICA體系納入中國，將使目前作為觀察員參與的台灣被排除在外，也將破壞該體系與台灣的關係。惟該聲明僅由議長奧德加和另位尼籍議員署名，卻自稱代表中美洲議會，引起其他國家議員紛紛表達不滿，我國友邦瓜地馬拉國家議員會後透過聯合聲明嚴拒該「一中聲明」。

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涉外人士透露，除了此突兀的「一中聲明」，奧德加最近還逕自修改議程，原先議會排定討論台灣駐厄瓜多代表鄭力城拜會及議會訪台案，但議程遭刪除。此外，中美洲議會四月廿三日通過支持台灣參與今年世衛大會的聲明，但在奧德加指使下，官網已撤下該聲明。涉外人士分析，奧德加這些舉動顯然出於尼加拉瓜總統奧蒂嘉夫婦的意志，是為了向中國示好，同時也相當可能是中方的要求。

尼國動作頻頻 向中示好

涉外人士強調，中國想在SICA體系機構取代台灣「沒那麼容易」，因該體系各機構各有運作規則，且採共識決。台灣是中美洲銀行的區域外會員，也是SICA和Parlacen的觀察員，長期和這些組織互動。這次粗糙的聲明增加各國和尼加拉瓜之間的齟齬，即使不是我國友邦也不認同這種作為。

目前中美洲議會暫停會議，預計在本月復會，可預期將有後續辯論和處理。涉外人士指出，中共長期在國際場域想方設法排除台灣，我方須謹慎應對，防範中共後續更細膩操作。

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