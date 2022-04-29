425：0》美眾議院通過法案 助台恢復世衛觀察員

美國眾議院以425：0壓倒性票數通過法案，要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲世衛觀察員身分。（圖：取自美國國會直播）

2022/04/29 05:30

要求國務卿擬定策略助台

〔記者楊丞彧／台北報導〕第七十五屆世界衛生大會（WHA）年會五月廿二日至廿八日於瑞士日內瓦召開，針對台灣的參與案，美國聯邦眾議院美東時間廿七日以四二五票支持、零票反對的壓倒性票數通過法案，要求國務卿擬定策略，以協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分；若台灣在該年未能以觀察員身分出席WHA年會，國務卿應向國會說明，美方未來將如何改變與精進協助台灣參與的計畫。法案接下來將遞交總統，待拜登總統簽署後生效。

法案遞交拜登簽署後生效

法案去年三月由民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲領銜提出，去年八月初獲參院一致通過，送交眾議院。法案指出，台灣自一九九七年起爭取以觀察員身分加入WHO，二○○九年收到以「中華台北」為名義作為觀察員出席WHA的邀請。

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二○一六年民進黨的蔡英文上任後，台灣的國際參與受到來自中國越來越大的阻力，已連續多年未獲邀請。台灣爭取參與國際民航組織（ICAO）大會與國際刑警組織（INTERPOL）大會也遭拒絕。

法案提到，台灣一直是世界衛生的模範貢獻者，為對抗全球公衛挑戰提供資金及技術上援助。自一九九六年以來，台灣已投入逾六十億美元、在八十多國的國際醫療與人道援助工作。疾病不分國界，而台灣遭無端排除在世界公衛合作外，增加全球流行病可能帶來的風險。

來自賓州的共和黨籍聯邦眾議員穆澤在院會表示，儘管遭受中國打壓，台灣依舊是讓世界變得更好的民主典範，台灣人民應參與世衛組織。

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