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    駁瑞信4億密帳 宋楚瑜：藍白合才把我扯進去

    國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」公布瑞士信貸銀行解密帳戶資料，驚見親民黨主席「宋楚瑜」名下曾有新台幣四．一五億元。宋楚瑜昨晚受訪駁斥，「就是藍白合才把我給扯進去！」（記者田裕華攝）

    國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」公布瑞士信貸銀行解密帳戶資料，驚見親民黨主席「宋楚瑜」名下曾有新台幣四．一五億元。宋楚瑜昨晚受訪駁斥，「就是藍白合才把我給扯進去！」（記者田裕華攝）

    2022/02/23 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）公布的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料，驚見親民黨主席「宋楚瑜」名下曾有新台幣四．一五億元。宋楚瑜昨晚受訪強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑。宋楚瑜也否認四億元帳戶一說，「連這件事都沒有、會有這個東西嗎？就是藍白合才把我給扯進去！」

    「若再有人抹黑 一定訴諸法律」

    關於OCCRP網站指出宋楚瑜在一九九三至二○一○年間，於瑞士信貸銀行帳戶名下有約新台幣四．一五億元一事。宋楚瑜昨出席日本天皇華誕慶祝酒會後接受媒體聯訪澄清，他對這樣在選舉期間的炒作，很不以為然。他從政以來，包括在國民黨、省政府期間，從未參與任何拉法葉艦的會議、交涉或會談，根本沒有參與任何這件事情，怎麼會有這些說法？莫名其妙！

    宋楚瑜接著澄清，二○○○年選舉時，國民黨捏造興票案抹黑他。宋還感慨，當年國民黨搞個興票案，開除他，也開除所有支持他參選的國民黨好朋友。

    宋楚瑜並呼籲蔡政府查明拉法葉案，因為既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉艦這件事情，政府有責任查清楚誰拿了這個錢、到底發生什麼事情，給社會交代。 宋強調，他已經把這個事情說明白，若再有人故意抹黑，「對不起，我一定訴諸法律！」

    媒體追問究竟有沒有四億元帳戶？宋楚瑜帶些許怒氣反駁說：「連這件事情都沒有，會有這個東西嗎？我再講一句，就是因為那個藍白合，才把我給扯進去！」

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