「這已不是一次不小心」 教長批黃郁婷︰一再傷害國人感情

教育部長潘文忠。（資料照）

2022/02/22 05:30

〔記者林曉雲、林菁樺、廖聿偉／台北報導〕北京冬季奧運落幕，台灣代表團今天搭機返台，但競速滑冰女將黃郁婷賽前穿著中國國家隊服裝訓練等爭議持續延燒。教育部長潘文忠昨表示，國手使用人民納稅錢參賽和培訓，黃郁婷卻一而再、再而三做出非常不妥之言行，深刻傷害國人的感情。

潘文忠昨受訪說，國手代表國家參賽，政府都以最大力量讓選手獲得最好訓練，協助選手爭取最好成績，但黃郁婷不只是服裝爭議，比賽後又發個人臉書，以非常挑釁方式回應國人，一而再、再而三有不適當的言行舉止，傷害國人深刻感情，這已不是一次不小心。

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潘文忠指出，國手使用人民納稅錢參賽和培訓，一定要記得自己代表國家，也要知道自己言行應符合國人期待，因此有必要建立代表國家參賽的選手相關規範和機制。體育署兩週內會邀集中華奧會、滑冰協會，針對後續黃郁婷選手經費補助、參賽等相關部分，討論並做出決定和處分，亦會召開專案會議全盤檢視，建立起相關規範和機制。

行政院長蘇貞昌昨受訪也重申，國手代表國家有其責任，理應維護國家的尊嚴與榮譽，黃郁婷的相關行為極為不當，已責成教育部體育署進行相關處置與規範。

滑冰協會秘書長吳倫閑昨回應，已收到體育署通知，將全力配合專案會議，並在會後五個工作天內，再召開內部的紀律委員會討論懲處後續，也會修改相關法規，讓制度更完善。

關於黃郁婷的懲處內容，吳倫閑強調，「我們不會一罪多罰，體育署專案會議的懲處內容，不會合併到滑冰協會的紀律委員會，若黃郁婷已真心悔改，也願意繼續參加比賽，我們也不會扼殺她的選手生涯，盼能兼顧上級、民間和選手各方面的期待。」

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