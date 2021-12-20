日食解禁 立委︰沒理由再拖了

日媒關注台灣公投結果對日食輸台禁令的影響。（資料照）

2021/12/20 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣禁止日本（福島五縣）食品進口公投效力期滿已過一年餘。「反萊豬」公投案被多數民意否決後，立委表示，公投顯示國人可接受依照科學安全和國際標準進口萊豬，而日本食品議題沒有不同。在讓國人安心的前提下，日食解禁已經沒有再拖的理由。政府應當機立斷處理，一來展現最高誠意，二來防止中國在加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）上超車。

日食進口禁令是台日間長年懸而未決的經貿障礙，不過日方在台灣二○一八年公投後轉趨低調，持續以釋出最大善意方式等待。我國與中國今年九月先後提出申請加入CPTPP，加上反萊豬公投案已落幕，外界關注政府何時啟動日食禁令相關應對。

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行政院發言人羅秉成昨表示，日食議題現在沒有相關討論，所以沒有可對外說明的內容。外交部則重申，尊重並配合行政院食品安全辦公室及衛福部等食安主管機關的專業判斷，並隨時與日方保持密切溝通。

反萊豬公投結果 顯示國人接受國際貿易標準

民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文昨表示，反萊豬公投結果已出來，顯示國人可以接受在科學基礎和安全標準前提下進口萊豬，也象徵國人願意接受國際貿易準則的態度，以這些標準來說，「日本食品沒有不同」。

郭國文指出，他觀察民間有兩個問題，一是在野黨操弄下，核食的名稱黏著得很厲害，「一定要正名」，因為食品進口都經過一定的檢驗，這種稱呼會混淆視聽。此外，二戰終戰已七十多年，但在黨國教育體系的思想遺緒下，還有些反日情緒存在。若能排除這兩點，討論日食解禁相信會容易得多。

郭強調，這些問題需要執政黨花時間處理，因為從科學根據和國際標準來看，日食解禁已經沒有再拖的理由。尤其日本今年是CPTPP輪值主席，我方要加入就應當機立斷處理，一來展現最高誠意，二來防止中國超車。且明年是中日建交五十週年，中國可能為了突破目前態勢解禁日食。

民進黨立委、立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉提出，可用品項區別的角度切入，經過驗證安全無虞的品項可先開放，畢竟很多福島食品也在日本國內銷售和銷往國際。邱強調，這是科學問題，既然公投過去了，CPTPP最大關鍵就是日本，食品禁令又是其中關鍵。如果我們動作比中國慢，恐怕沒有誠意。邱也強調，政府一定要有方案，讓人民了解並放心，「絕對不是核食進來」。

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