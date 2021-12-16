拒中利誘 瓜地馬拉總統稱台真盟友

瓜地馬拉總統賈麥岱（右）日前受訪時表示，台灣是瓜國唯一真正盟友，堅拒中國利用疫苗誘使斷交。圖為外交部長吳釗燮（左）去年率團出席賈麥岱總統就職典禮。（資料照，外交部提供）

2021/12/16 05:30

外交部：誠摯感謝與敬佩

〔記者呂伊萱／台北報導〕尼加拉瓜外交轉向，外界關注我國與其他友邦邦誼。瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英國「金融時報」專訪時表示，台灣是瓜國唯一真正盟友，堅拒中國利用疫苗誘使斷交。外交部昨表示，對於賈麥岱總統堅定支持台瓜邦誼，捍拒中國利誘，表達誠摯感謝與敬佩之意。

尼加拉瓜上週在美國召開民主峰會當下，宣布與台灣斷交，隨後和中國復交。國際關注台灣在拉丁美洲其他邦交國動向，而在尼國斷交後，包括剛大選後的宏都拉斯、巴拉圭和貝里斯等友邦先後重申維持與台灣的外交關係。瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英國「金融時報」專訪，也強調與台邦誼不變。

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賈麥岱透露，北京曾試圖透過提供武漢肺炎疫苗等手段，誘使瓜地馬拉外交轉向，「中國人對我們強力施壓，願意給我們很多」，但瓜地馬拉未接受，可說是中美洲僅存尚未讓中國成功擴張勢力的國家。

賈麥岱：忠於台灣是「原則問題」

賈麥岱表示，瓜地馬拉忠於台灣是「原則問題」，台灣是瓜地馬拉「唯一真正盟友」。在疫情期間，台灣援贈防護衣、呼吸防護具等稀缺防疫物資，且率先將物資送抵。

外交部昨對賈麥岱總統表達誠摯感謝與敬佩之意。外交部並說，中國打壓我國國際空間一向不擇手段，無所不用其極，舉凡誇大不實的承諾，或者利用疫苗的人道需求，迫使友邦外交轉向，拙劣行徑令人不齒。

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