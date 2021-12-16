為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拒中利誘 瓜地馬拉總統稱台真盟友

    瓜地馬拉總統賈麥岱（右）日前受訪時表示，台灣是瓜國唯一真正盟友，堅拒中國利用疫苗誘使斷交。圖為外交部長吳釗燮（左）去年率團出席賈麥岱總統就職典禮。（資料照，外交部提供）

    瓜地馬拉總統賈麥岱（右）日前受訪時表示，台灣是瓜國唯一真正盟友，堅拒中國利用疫苗誘使斷交。圖為外交部長吳釗燮（左）去年率團出席賈麥岱總統就職典禮。（資料照，外交部提供）

    2021/12/16 05:30

    外交部：誠摯感謝與敬佩

    〔記者呂伊萱／台北報導〕尼加拉瓜外交轉向，外界關注我國與其他友邦邦誼。瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英國「金融時報」專訪時表示，台灣是瓜國唯一真正盟友，堅拒中國利用疫苗誘使斷交。外交部昨表示，對於賈麥岱總統堅定支持台瓜邦誼，捍拒中國利誘，表達誠摯感謝與敬佩之意。

    尼加拉瓜上週在美國召開民主峰會當下，宣布與台灣斷交，隨後和中國復交。國際關注台灣在拉丁美洲其他邦交國動向，而在尼國斷交後，包括剛大選後的宏都拉斯、巴拉圭和貝里斯等友邦先後重申維持與台灣的外交關係。瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英國「金融時報」專訪，也強調與台邦誼不變。

    賈麥岱透露，北京曾試圖透過提供武漢肺炎疫苗等手段，誘使瓜地馬拉外交轉向，「中國人對我們強力施壓，願意給我們很多」，但瓜地馬拉未接受，可說是中美洲僅存尚未讓中國成功擴張勢力的國家。

    賈麥岱：忠於台灣是「原則問題」

    賈麥岱表示，瓜地馬拉忠於台灣是「原則問題」，台灣是瓜地馬拉「唯一真正盟友」。在疫情期間，台灣援贈防護衣、呼吸防護具等稀缺防疫物資，且率先將物資送抵。

    外交部昨對賈麥岱總統表達誠摯感謝與敬佩之意。外交部並說，中國打壓我國國際空間一向不擇手段，無所不用其極，舉凡誇大不實的承諾，或者利用疫苗的人道需求，迫使友邦外交轉向，拙劣行徑令人不齒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播