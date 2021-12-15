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    催出四個不同意 蔡賴蘇分進合擊

    副總統賴清德昨到花蓮宣講「四個不同意」，進場時受到民眾熱情歡迎。（記者王錦義攝）

    副總統賴清德昨到花蓮宣講「四個不同意」，進場時受到民眾熱情歡迎。（記者王錦義攝）

    2021/12/15 05:30

    〔記者楊淳卉、陳鈺馥、王錦義、邱芷柔／綜合報導〕本週六就是四項公投投票日，府院昨持續為四項不同意催票。總統蔡英文呼籲，不要將我們往外走的腳步拖下來；副總統賴清德則趕往花蓮，請大家一起將擋住台灣前進的四顆公投大石移開；對藍營質疑「公投就算通過也不一定算數」，行政院長蘇貞昌則反駁是惡意曲解。

    蔡總統昨接見「台北市進出口商業同業公會」第廿屆全體理監事時表示，這次公投的四個題目，對台灣的對外及經濟發展都會有些衝擊。台灣今年台美TIFA（貿易暨投資架構協定）復談，申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），有非常難能可貴的機遇期，希望我們可以把握機會，不要因為這次公投的幾項議題，把我們現在往外走的腳步拖垮下來，她要拜託大家支持政府的立場，也要請大家幫忙向親朋好友、公司的員工說明這次公投的重要性。

    賴清德昨到花蓮，參加民進黨花蓮縣黨部與立委范雲辦公室舉行的公投說明會。賴形容國民黨針對公投提出「四個都同意」的訴求，猶如「搬四顆大石頭擋住台灣通往國際的道路」，他呼籲民眾，為了台灣的環境、民主、經濟和能源安全，十八日一起出來投「四個不同意」，袖子捲起來把四個石頭搬走。

    公投過不算數？

    蘇批藍惡意曲解

    至於藍營則指控行政院在「反萊豬」案公報說明中玩文字遊戲，公報所載「本案通過與否，農委會一○九年九月七日之公告，均不受其法律效力影響」，質疑「公投就算通過也不一定算數」。蘇揆昨反批，公民投票法明文規定，政府機關、全體國民都受到公投結果的拘束，藍營此說法是惡意曲解。

    另，台灣國家聯盟、台灣基督長老教會等數十個本土社團昨召開記者會呼籲，反美豬公投若通過，台灣將無法加入CPTPP；公投綁大選將造成選務大亂；三接外推並不影響藻礁；若重啟核四，核廢料將成為台灣永遠的夢魘，四項公投應投下「不同意」票，台灣才能往更好方向發展，不能讓國民黨利用公投傷害台灣。

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