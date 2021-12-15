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    挺台入CPTPP 日議員籲日食解禁

    日華議員懇談會會長古屋圭司昨在「台美日三邊印太安全對話」論壇致詞時提到，日本堅定支持台灣加入CPTPP，然而在這過程中，希望包括福島5縣食品在內的議題能獲得解決。（擷取自論壇直播）

    日華議員懇談會會長古屋圭司昨在「台美日三邊印太安全對話」論壇致詞時提到，日本堅定支持台灣加入CPTPP，然而在這過程中，希望包括福島5縣食品在內的議題能獲得解決。（擷取自論壇直播）

    2021/12/15 05:30

    〔記者楊丞彧／台北報導〕日華議員懇談會會長古屋圭司昨在「台美日三邊印太安全對話」論壇，以預錄影片致詞時提到，日本堅定支持重要夥伴台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也期盼台灣禁止輸入福島五縣食品可獲解決。

    「台美日三邊印太安全對話」是由外交部委託台美日三地智庫─遠景基金會、新美國安全中心及日本國際問題研究所共同舉辦。

    古屋圭司指出，去年武漢肺炎大流行期間，台灣首先捐贈了N95口罩與防護衣給日本；而日本今年捐贈四百廿萬劑COVID-19疫苗給台灣。當今年三月中國突然宣布禁止台灣鳳梨輸中，日本自發性地發起購買台灣鳳梨的行動，讓台灣鳳梨瞬間成為日本超市的搶手商品。

    古屋圭司強調，這些事在在顯示台日之間有深厚的友誼，也提供如何將危機化為轉機的絕佳示範。日本堅定支持重要夥伴台灣加入CPTPP，然而在推動台灣入會談判過程中，日方熱切期盼解決一些問題，包括台灣禁止進口福島五縣食品等。

    美國前駐日大使、共和黨籍參議員海格提也認為，與中國競爭的重要面向是強化美國、日本和台灣之間的經濟合作。在他駐日任內，與時任日本首相安倍晉三合作促成「美日貿易協定」，降低關稅壁壘，強化美日之間的經濟聯繫；美日台三國之間必須要有類似的經濟整合，他期盼美國和台灣能成功締結重要的貿易協定。

    海格提強調，為促進全球經濟繁榮，同時打擊中國掠奪式經濟行為，他強烈敦促美日台三國依據「國際標準」齊力強化經濟聯繫。

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