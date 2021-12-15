學者：重啟核四 有八大不可行

面對「重啟核四」公投，跨科系學者昨齊聲呼籲「不同意」，從科學分析角度提出八大不可行。（記者吳柏軒攝）

2021/12/15 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕多名跨科系學者昨天齊聚分析「重啟核四」公投案，羅列工程、環境、核安、經濟、法律等八大不可行，痛批提案方諸多錯誤，若核災爆發，恐衝擊每年GDP高達七兆元，公開呼籲大眾投下「不同意」。

若核災 恐衝擊GDP達七兆

清華大學、中山大學、中興大學、東華大學、政治大學等跨科系學者昨天齊聚挺身召開記者會，批評「重啟核四」提案方有許多違反科學、錯誤資訊誤導，憂心社會大眾受影響。

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清大電機系教授呂忠津說，核四工程分包八三五項，無總顧問，施工廠商逾五百家，當年興建還違規自行變更設計，反應爐控制神經中樞等可靠性堪憂，核四已不等於核科技。

中山大學物理系副教授郭建成則說，提案方宣稱超級大地震下核四會屹立，但日本福島核災當年地震海嘯僅摧毀供應冷卻池，就導致連鎖反應熔毀反應爐。

中興大學環工系教授莊秉潔則研究，核四若發生福島規模核災，全台因輻射塵衝擊，約十一％土地須永久撤離，且多數水源也會受影響。

東華大學自然資源與環境系教授戴興盛估算，福島核災十年已致災損高達廿兆台幣，若核四同災，估將直接衝擊全國三分之一的GDP（約每年七兆元），復原成本更無法預估。政治大學法律系教授林佳和說，美國重啟有執照的核電廠就花了九年，如今核四執照已過期，依法需從頭，最少需花十五年才能商轉。

中山大學社會系副教授邱花妹強調，核四困擾台灣四十年，封存已七年，但核廢料需用十萬年尺度看待，不能讓台灣暴露核災風險，又讓後代子孫難解，呼籲此公投案「不同意」。

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