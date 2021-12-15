投顧︰反萊豬若過關 影響股市心理層面

投顧認為，公投結果出來後，第一時間市場會因預期心理形成，股市肯定會立即反映。（資料照）

2021/12/15 05:30

〔記者巫其倫／台北報導〕四大公投投票日進入倒數七十二小時，台新投顧副總經理黃文清認為，公投議題是否影響股市要分兩層次來看，第一時間市場會因預期心理形成，股市肯定會立即反映；但第二時間政策如何落實、執政黨如何回應，都是市場中長期是否波動的關鍵，要持續觀察。

黃文清說，「假如結果是同意通過，對政策產生實質影響，當然會對市場有所波動」；週六結果出爐，股市下週一將很有效率反映一到兩天，市場會先解讀相關影響，不管是先買或先賣，短期心理層面都將提前反映。

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他舉例，珍愛藻礁公投涉及三接遷建問題，牽涉到用電需求，我國半導體近年積極擴充產能、資本支出快，用電需求大幅提高，若此案通過，且政策實施上無法把電力供應量拉上來，產業對供電產生疑慮，當然對市場會有影響。若重啟核四通過，綠能產業股價會受波及，畢竟這幾年太陽能、風力等綠能產業在股價表現都不錯。

黃文清進一步說，反萊豬則是長線議題，此案與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有連結性，各界也會關注此案若通過，是否會影響我國申入CPTPP或其他跨區域組織，雖然股市不會馬上反映，但相信市場至少會有心理層面影響。

市場預期心理 台股會立即反映

但黃文清強調，大前提是就算公投案通過，但後續政策是否會改變，兩者間還有大段差距。

例如核四是否真的重啟？三接是否遷建？市場影響要分兩層面看，第一時間市場會先防禦、反映心理層面，台股可能會先下跌，這會是較短期影響；第二時間市場將觀察中長期政策，就看政策怎麼走，執政黨如何回應。

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