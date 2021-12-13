焦點評論》公投的出缺席

國民黨昨辦公投大遊行，黨主席朱立倫與馬前總統一同參與，不見新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕。（記者田裕華攝）

2021/12/13 05:30

記者鄒景雯／特稿

利用十二月十八日四項公投投票前夕最後一個星期天，兩大陣營分別走上街頭展氣勢。由於「對事不對人」的冷特性，難以群眾拚場形容，但是政治人物的到與不到，也就是出缺席紀錄，成了另類政治學，頗有觀察的樂趣。

本週六即將舉行投票的四項公投，自執政的民進黨主席在十月二十七日該黨中執會，喊出「四個不同意，台灣更有力」，訴諸正面迎戰後，兩黨即陣仗展開，進入動員對決階段。一個半月多的政策辯論攻防下來，同意方與不同意方出現截然不同的參與現象。

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基本上，民進黨的府院黨、縣市長與派系普遍投入，資源齊下，可以將士用命形容；迴避出場或採取冷處理者，通常被外界視為是「邊緣人」或「失勢者」，總之不是個「咖」，顯然是個政治減分的概念。國民黨方面則迥然不同，沒有跟隨黨中央的指令亦步亦趨者，例如新北侯友宜、台中盧秀燕，甚至宜蘭林姿妙等首長，一被媒體點名，彷彿立刻成為造反高地，諸侯、山頭、一號人物等名號紛紛加身，不論有意或無意，擺明能夠因此攫取政治地位，真是景況殊異。

兩軍政策交鋒，且全都訴諸簡化策略（四個同意對上四個不同意），何以「黨內有黨」的下場會有如此差距？這點，朱立倫恐怕必須自問：九月主席選舉重新奪回黨權之後，何以在魅力、資源的實力較量上，至今仍未翻轉「脆弱領導」的格局，遠遠不及早已號令一統的蔡英文？尤其二○一○年新北市長選舉，蔡還是朱的手下敗將。

國民黨缺乏有力中央，黨內的議題整合程序勢不可少，偏偏四個公投提案內容南轅北轍：核四與三接理念矛盾，萊豬與萊牛自我否定。然為圖有效洗腦，國民黨不思精緻處理，全部丟進一鍋煮，終致「以一害四」，既然牴觸地方的各別利益，當然就提供縣市長革命無罪的正當性。難怪已有藍營網紅公開點名，「公投一項不過，朱立倫下台；兩項不過，國民黨關門」，趨勢預測溢於言表。

國民黨的分裂之所在，民進黨的團結之所在。不只是以上的國內因素，公投戰場上的出席與缺席，因為萊豬的入題，連帶更有國際效應的成份。簡單說，在台灣要競逐政治大位，從蔣介石至今，沒有人不考慮美國因素，包括二○二○年選總統的韓國瑜在內。從這個角度看公投的表態，有人可以不鳥蔡英文，鮮有人可以不鳥華府，除非是沒有政治明天的白目。這是另一個足以解釋：何以民進黨這麼多人站出來，國民黨有不少人不出來的重要原因。

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