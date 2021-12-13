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    籲投不同意 蕭美琴：讓台灣有更寬廣的路

    駐美代表蕭美琴11日親自向民眾喊話，反萊豬公投蓋下不同意，讓美豬不再阻礙台美貿易。（擷自駐美代表處影片）

    駐美代表蕭美琴11日親自向民眾喊話，反萊豬公投蓋下不同意，讓美豬不再阻礙台美貿易。（擷自駐美代表處影片）

    2021/12/13 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕四大公投案將於週六投票，駐美代表蕭美琴十一日透過「安心吃美豬、台美向前行」影片，親自向台灣民眾喊話。她強調，這次的公投命題是決定政府該不該依照國際食安標準制定貿易規範，「要讓國際社會知道台灣人做生意有按規矩」。她呼籲台灣選民在反萊豬公投案投下不同意票，讓台灣在國際貿易能有更寬廣的路。

    駐美代表處十一日發表蕭美琴錄製的三分鐘短片。蕭先是介紹她在美國，如香腸、滷肉飯與控肉等食物都一樣用美豬烹調，並在雙橡園與好朋友分享。她表示，國際食品法典委員會（CODEX）二○一二年已針對豬肉瘦肉精、萊克多巴胺設定國際標準，國際專家也是依據這個標準，開放美豬的進口。

    蕭接著透露，她前陣子和一位曾在小布希政府任內服務的資深官員談到台美貿易。該官員表示，當年美國內部曾研議是否應啟動貿易談判，後來沒有同意的原因，就是美方認為台灣沒有面對市場開放和解決問題的決心。經過十幾年，其他參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的國家都已開放萊豬進口，但台灣還是僵持，不斷讓美豬成為多年來糾纏著台美雙邊貿易最大障礙。

    蕭美琴強調，台灣這些年能在科技領域突破重圍，長期與美國經貿合作扮演關鍵角色；另以貿易來說，光是去年台灣就賺了美國一百八十億美元（約五千億台幣）。此外，美國力挺台灣的民主，支持台灣參與國際，還多次以戰艦巡航台灣海峽，重視台灣安全穩定。

    蕭美琴呼籲台灣選民，要讓國際社會知道台灣人是可以信任的。這次的公投命題不是我們自己要不要吃美豬，而是決定政府該不該依照國際的食安標準制定貿易規範。因此，她呼籲選民，請蓋下「不同意」反萊豬，讓台灣的國際貿易有更寬廣的路可以往前走。

    官方評估反萊豬公投通過之衝擊

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