反萊豬若過…韓儒伯憂衝擊美台關係

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）以「公投攸關台灣國際經貿的未來」為題，投書國內媒體。（資料照）

2021/12/13 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美台商業協會會長韓儒伯昨以「公投攸關台灣國際經貿的未來」為題，投書國內媒體。他直言，台灣開放美牛從未出現問題，若片面禁止美豬顯然不合邏輯，「這根本不是健康議題，而是政治角力，美國產品被迫成為政治籌碼」。他也憂心，台灣若因政治因素，通過反萊豬公投，將是背棄豬肉進口自由化的承諾，對美台關係帶來負面影響，自然會有後果。

韓儒伯擔任美台商會會長二十一年，擔心公投影響美台關係，發布中英文專文闡述其看法，希望台灣民眾慎重考慮這項重要議題。

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韓儒伯回顧，美台貿易爭端一直以農業分歧為主，從二○○六年到二○二一年，基於台灣對美國肉類的相關限制，雙方貿易關係經歷十五年的緊繃局勢，包括年度貿易談判不時被取消，以及雙邊貿易協定的相關進程，也因台灣未能履行其承諾而失敗。

韓儒伯說，馬前總統約十年前開放含有萊劑的美牛進入台灣市場，消費量穩定增加，沒有發生任何台灣民眾食用美牛的健康問題。他直言，若台灣片面宣稱含有萊劑的美豬不安全、且應被禁止，但同時又認為有萊劑的美牛可以安全食用，這顯然不合邏輯。美國對這種矛盾立場的結論是，「這根本不是健康議題，而是國內的政治角力，美國產品被迫成為政治籌碼且遭受不公平待遇」。

韓儒伯強調，台灣應思考的是成為國際貿易環境的重要一員，還是中國經濟軌道的一部分。為了在國際貿易談判桌上佔有一席之地，台灣必須被視為誠實可靠的夥伴，履行承諾事關相互信任。

盼美台能一起向前行

韓儒伯表示，蔡總統終於邁出正確的步伐，履行開放市場承諾，因此美台貿易關係也積極發展。如果台灣因為政治因素通過萊豬公投，背棄豬肉進口自由化的承諾，從而對台灣與美國的關係帶來負面影響，自然會有後果。他盼美台能一起向前行，而不是走回頭路。

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