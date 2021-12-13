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    藍營大遊行 未見侯、盧

    國民黨昨辦公投大遊行，黨主席朱立倫與馬前總統一同參與，不見新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕。（記者田裕華攝）

    國民黨昨辦公投大遊行，黨主席朱立倫與馬前總統一同參與，不見新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕。（記者田裕華攝）

    2021/12/13 05:30

    〔記者林良昇、俞肇福、李雅雯／綜合報導〕四大公投案投票日倒數五天，國民黨昨天結合秋鬥在台北舉辦大遊行，包括前總統馬英九等藍營要角及多位縣市長現身，但仍不見新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕。黨主席朱立倫重申，勿被民進黨見縫插針；馬則說，期待侯最後階段站出來「四個都同意」。

    國民黨舉辦萬人公投大遊行，並結合秋鬥會師，從自由廣場、濟南路遊行到凱道，國民黨宣稱有六萬人參與，朱立倫、馬英九、前黨主席洪秀柱、江啟臣、前副主席郝龍斌等黨內要角出席，連中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等人也到場支持。

    秋鬥遊行以藻礁永存、反萊豬、終結網軍霸凌為訴求主軸。秋鬥總召、世新大學社會發展研究所教授黃德北表示，政府進口萊豬，用台灣人民健康作為總統個人政治資本，「這很不合理」；藻礁是大自然給人民的資產，天然氣工程帶來毀滅性破壞；網軍攻擊與政府不同論調的人，這對民主是嚴重破壞和威脅。作家朱天心說，當執政黨不聽人民的聲音，就要用投票告訴政府。

    在國民黨縣市長部分，身兼副主席的嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯等縣市長出席參與，彰化縣長王惠美則指派副縣長代表，但不見具指標性的侯友宜、盧秀燕。

    馬英九昨上午受訪表示，他知道朱立倫已經和侯友宜溝通，期待侯在最後的階段站出來「四個都同意」。朱受訪表示，侯會用具體的行動，表達對公投的支持；盧秀燕已經多次表達對公投全面支持，黨籍縣市長共同的目標是展現民意，讓大家一二一八出來投票，不要被民進黨見縫插針。

    侯：一切讓民意來決定

    對於朱立倫的喊話，侯友宜昨天傍晚參加新北市金山立體停車場啟用典禮時，受訪表示，他最關心的還是民眾關心的議題，每個人對自己的角色、工作全力以赴，一切讓民意來決定。

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