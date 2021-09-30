分散中國風險 水果外銷市場將擴大

農委會主委陳吉仲表示，台灣水果外銷最重要策略就是擴大規模、降低單一市場比例。（記者邱芷柔攝）

2021/09/30 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕中國海關總署自二十日起停止進口台灣產蓮霧及釋迦，農委會要求兩岸展開技術性對話的期限將在今天屆滿，為避免對中國單一市場的過度依賴，分散風險，農委會決定向行政院提出台灣水果外銷的精進策略。農委會主委陳吉仲昨接受本報訪問表示，台灣水果外銷最重要的策略就是外銷的規模要擴大、降低單一市場的比例，除了持續增加對日本、新加坡等原有市場的銷量外，也要新開拓美國等市場。

若中方今仍未回應 我將向WTO申訴

中國片面暫停台灣產蓮霧及釋迦輸入，農委會先前要求在三十日之前兩岸展開技術性對話，不過中方持續已讀不回。陳吉仲說，農委會今天將向行政院提報水果外銷精進的相關策略，若中方在今天期限屆滿之日仍然沒有回應，農委會將向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

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行政院今天召開的院會將由農委會報告「台灣水果外銷現況與未來精進措施」。陳吉仲指出，行政院也認為，台灣水果外銷「雞蛋不要放在同一個籃子裡」。過去銷往中國所佔整體比例之所以偏高，主要是國民黨前黨主席連戰二○○五年訪問中國後，兩岸簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA），有十多項零關稅，導致台灣水果銷往中國所佔的比率高達七十％、八十％，不過到今年上半年為止，已降到四十三％。

我若加入CPTPP 銷日將享零關稅

陳吉仲表示，今年相繼發生中國宣布暫停台灣鳳梨、蓮霧及釋迦進口，為避免這樣的事情發生，我們水果外銷的策略，就是要大量銷往國外，不要過度集中在單一市場。台灣的香蕉出口到日本，目前有十八％的關稅，台灣未來若能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），由於日本是CPTPP會員國，將可享受到零關稅的效益。

他說，台灣今年外銷到日本與韓國的芒果都有成長，雖然銷量只有六、七百噸，但卻帶動產地價格的提升，芒果每公斤價格甚至可達一百元以上。

陳吉仲強調，台灣水果外銷最重要的策略就是外銷的規模要擴大、降低單一市場的比例，要達到這樣的目標，也要有配套的冷鏈技術，例如將鳳梨、釋迦急速冷凍，以利於銷往其他國家。

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