無視北京威嚇打壓 陸委會：朱自甘成為中共統戰頭號對象

當選國民黨主席的朱立倫（中）的謝票之旅，昨從桃園起跑，對於中共總書記習近平的賀電，他表示民進黨執政下「去中」、「反中」，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。。（記者李容萍攝）

2021/09/27 05:30

〔記者陳鈺馥、楊淳卉、謝君臨、林良昇、吳俊鋒／綜合報導〕前新北市長朱立倫前晚當選中國國民黨主席，中共總書記習近平昨日發賀電恭賀，重申九二共識與反台獨，同時提及「為國家謀統一」；朱立倫則在覆電時批評民進黨執政「去中」、「反中」政策，造成兩岸情勢險峻。對此，陸委會反駁，國民黨新任黨主席當選人政策主張迎合中共、昧於事實，把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象。

朱立倫昨在臉書發文反擊，轟陸委會不該淪為「打壓兩岸關係委員會」，而他一向強調「尊異」就是指捍衛民主自由為底線，但綠營各派系卻使出慣用的抹紅伎倆，傾巢而出批評他主張的「求同尊異」。

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陸委會強調，朱立倫甫當選國民黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，這種黑白不分的說法，使國民黨成為中共統戰分化的頭號對象，也等同預告國民黨未來的兩岸政策，將和台灣民意愈行愈遠。

對於習近平賀電及朱立倫覆電內容，民進黨質疑，朱選前批判張亞中「紅統」，試圖讓人以為朱當選後會走出別於以往陳舊的國民黨兩岸路線，走回中道，但選後對於習賀電的「兩黨共謀統一」的說法，朱卻絲毫沒有為台灣主流民意發聲的勇氣，令人遺憾；沒看署名，還以為是中共的附隨組織發文。這真的是一個民主國家政黨主席的言論？

朱回電未見「中華民國」

綠委諷：可換乖寶寶貼紙

民進黨立委王定宇諷刺，朱立倫回電非常乖巧、貼心地把「中華民國」四字拿掉，只寫了「一一○年（二○二一）」，不知道這是令和、昭和，還是中華民國的一一○年，這就是號稱會捍衛中華民國的朱主席，至少可以換一枚「乖寶寶」貼紙吧！

民進黨立委林俊憲也說，國民黨非常貼心附上西元來「暗示」，彷彿在說「我投降但我不認輸」，根本就是掩耳盜鈴；這種介於有和沒有之間的做法，就是朱最擅長的把戲。

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