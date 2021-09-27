冷眼集》朱主席與擋泥板

朱立倫昨前往桃園、新竹謝票，他批民進黨逢中必反，但兩岸應求同尊異，重新建立兩岸管道，這樣對台灣人民是有利的。（記者李容萍攝）

2021/09/27 05:30

記者鄒景雯／特稿

在驚險之中，朱立倫於二十五日通過國民黨員票選，如願回鍋黨主席。這次的黨內權力角逐，究竟為台灣政局帶來什麼意義？朱準主席倘若不小心拿捏，恐怕已經淪為民進黨穩固政權的擋泥板。

昨天，是朱立倫當選後的第一天，中國共產黨總書記習近平傳來賀電，朱立倫也循例回函致謝。國共這一來一往之間，兩黨迅速的重新恢復到九二共識與反對台獨的老路之上；證實競選期間，朱立倫直指張亞中是「紅統」、宣稱國民黨不能成為「小紅」，純屬同室操戈的鬥爭語言；甚至為求北京的一紙理睬，朱的腰桿連二○二○年的江啟臣都不如。

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二十四小時不到，朱立倫就被北京「打回原形」，可見自二○一六年初敗選至今，這位洪秀柱口中的「少爺」，在政治能力上根本沒有進化。對照其在前晚開票後的第一時間，還標榜「民進黨要開始擔心了」，更是絕大的自我諷刺。

為什麼習朱隔空對話，會得出以上的結論？理由非常簡單。習近平二十六日上午來的賀電，明顯傳達了兩個重點：首先是，肯定國共合作的政治基礎，這是對曾經在二○一五年訪中朱習會之朱立倫的認證；其次是，所謂為國家謀統一，為民族謀復興，這是對朱立倫公開促統，就算不是下令，也是期許。

朱立倫的回覆更是關鍵。第一是切割，他將「兩岸形勢險峻」的肇因歸諸於民進黨執政「去中」、「反中」、改變兩岸現狀，這是認同中國共產黨對台霸凌政策的正當性。第二是呼應，他以「兩岸人民同為炎黃子孫」，正面表列習近平的中華兒女與民族大義；進而覆誦九二共識與反對台獨，明示國共實為統一戰線，意即民進黨才是雙方共同的敵人。最後則是輸誠，他以去掉中華民國的「一一○年」落款，迎合中華人民共和國「一個中國」政策的歡心，對習徹底交心表態。

如此公然唱和，難怪，早在前晚率先發文並且送花祝賀的，明明是民進黨，朱立倫卻非要等到習近平手諭，才能大石落地，真可謂圖窮匕見。如果張亞中是誠實，朱立倫的伎倆，可以說是猥瑣不堪，實在難以尊重。這款國民黨主席，逕言未來要帶領國民黨，民進黨肯定開心，何須擔心？

民進黨不必擔心，基於二者，國民黨至今絲毫不察背叛了蔣經國本土化、以民主統一中國的兩大路線，基本上已無在台繼續存在的價值；在此前提下，朱立倫這次阻止張亞中入主國民黨，反而成為民進黨的最佳擋泥板，其可對外擋中國（留予北京錯覺，避免走向絕望），對內擋第三勢力（強化反對力量的分裂），無疑是階段性工具人，功能十足。如此「大用」，不知朱立倫何時才有自知之明。

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