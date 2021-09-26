朱立倫當選國民黨主席》民進黨：盼以主流民意 共同努力

國民黨主席選舉朱立倫勝選，綠營高層形容朱是「慘勝」，指其未來將面臨黨內分裂、民眾黨挖牆腳兩大威脅，而朱為避免淪為弱勢主席，勢必有兩大妥協，一是和黨內派系進行權力妥協，另一則是國民黨問政路線將更為極端，以鞏固基本盤。（記者方賓照攝）

2021/09/26 05:30

〔記者謝君臨、楊淳卉、陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉朱立倫勝選，民進黨期盼能以台灣社會主流民意、人民福祉而共同努力。對於選舉結果，綠營高層形容朱是「慘勝」，指其未來將面臨黨內分裂、民眾黨挖牆腳兩大威脅，而朱為避免淪為弱勢主席，勢必有兩大妥協，一是和黨內派系進行權力妥協，另一則是國民黨問政路線將更為極端，以鞏固基本盤。

民進黨發言人簡舒培表示，國民黨透過民主機制完成黨主席改選，民進黨表達祝福。不過，對於朱立倫表示將以罷免案、公投案對抗民進黨，簡說，朱將罷免與公投案視作政治操作工具，並非理性態度，為反對而反對，更無助於朝野政黨尋求共識，也難以獲得人民支持。

請繼續往下閱讀...

簡指出，民進黨期盼，未來國民黨在朱立倫的領導下，朝野政黨能良性競爭，支持政府相關防疫工作，以及包括申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）在內等各種國際參與，共同為國家發展來努力。

不過，綠營高層直言，朱立倫以前總統候選人與前黨主席之姿，得票率僅約四成五，只有「慘勝」兩字可形容。選後如何修補裂痕，是朱最重要的功課，尤其如何化解六萬名力挺張、卻被貼上「紅統」黨員的諒解，也是朱要頭痛的事；另如何面對柯文哲對藍營選票的蠶食鯨吞，恐怕也是朱第二大危機。

民眾黨：朱立倫出線 基層挺中道路線

對於朱立倫勝選，台灣民眾黨則透過新聞稿，期盼朱立倫帶領國民黨扮演好「最大在野黨」，與民眾黨一起實質、有效地監督，相信人民期盼國民黨不只嘴巴上當「戰鬥藍」，而是拿出實際作為。民眾黨認為，朱立倫出線，也代表基層支持者在政策論述的路線做出中道選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法