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    人物特寫》江啟臣 想左右逢源 落得兩頭空

    國民黨立委江啟臣去年風光接任國民黨最年輕黨主席，一度被寄予黨內改革、青壯接班厚望。（記者方賓照攝）

    國民黨立委江啟臣去年風光接任國民黨最年輕黨主席，一度被寄予黨內改革、青壯接班厚望。（記者方賓照攝）

    2021/09/26 05:30

    記者陳昀／特稿

    國民黨立委江啟臣去年風光接任國民黨最年輕黨主席，一度被寄予黨內改革、青壯接班厚望，但下水才知水多深，在各方勢力掣肘下，江啟臣的改革變得隨波逐流，兩岸論述從宣示改革到擁抱「九二共識」，再到近期的「我是中國人」，一場黨魁選舉讓青壯派共主選到忘記自己是誰，最終落敗收場，也重傷江的政治生命。

    江啟臣出身豐原望族，堂叔江春男（筆名司馬文武）是陳水扁和蔡英文兩朝重用的文膽，岳父是國民黨前立委、客家大老劉盛良。學經歷俱佳的江，在馬政府時期被延攬為行政院新聞局長，二○一二年投入立委選舉勝出後連任至今，第九屆時他在立法院發起「透明新連線」，一躍而成青壯派共主，並擊敗資深立委費鴻泰當上國民黨團總召，去年再以六十八．八％得票率擊敗郝龍斌贏得黨魁補選，被解讀為青壯派及本土派的勝利。

    不過，江啟臣上任後，提出兩岸論述、組織改革、青年參與、財務穩健共四大改革，遭黨內各方勢力掣肘，黃復興存廢、兩岸論述等核心議題都未見突破，再加上罷韓、高雄市長輔選接連失利，讓江的領導能力備受質疑，成為朱立倫回鍋的契機，江原先想透過反萊豬公投力挽狂瀾，也因疫情升溫未能如願。

    想要左右逢源，反而兩頭落空，就是江啟臣任內的最佳寫照。以兩岸論述為例，江啟臣初上任喊出改革，隨即因前總統馬英九反彈回歸「九二共識」，又為了擁抱深藍喊出「我是中國人」，江的立場飄移，進而成為張亞中崛起關鍵，張的明確敢言更讓選戰態勢從朱江對決轉化為朱張廝殺。

    江啟臣黨魁連任失利，與其說是敗給朱立倫，不如說是被「害怕張亞中」當選的亡黨感淹沒，青壯世代改革受挫還有機會重來，但江啟臣個人的政治生命，除了將被「敗給張亞中」的標籤牢牢緊黏，選舉期間對兩岸議題的發言，也將引起中間選民的疑慮。

    要求「少年黨主席」短時間內交出改革成績單確實太苛求，但江啟臣任內若能把握機會，勇敢為青壯派一展改革主張，相信不至於落得廿九位立委「集體挺朱」的難堪。

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