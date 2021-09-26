國民黨主席選舉落居第三》江啟臣：投入刪Q案 拚1218公投過關

國民黨主席選舉結果出爐，現任主席江啟臣落居第三、無緣連任，昨在黨中央率領一級黨務主管總辭。（記者方賓照攝）

2021/09/26 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉結果出爐，現任主席江啟臣落居第三、無緣連任，昨在黨中央率領一級黨務主管總辭，並宣布即刻起投入陳柏惟罷免案、力拚一二一八公投過關。第二高票的黑馬張亞中選在朱立倫發言後壓軸出場，表示很遺憾這次黃花岡革命失敗，但中國國民黨已朝喚醒黨魂的道路邁出一大步，呼籲新任黨主席讓中國國民黨再次受人尊敬。

江啟臣昨晚在確定連任未果後，率一級主管在黨中央發表談話，他說，這不是一場零和的勝負戰役，而是一場隊長的選擇競爭，大家都是隊員，決定隊長後是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻，選戰交鋒難免衝撞，希望這些波折留在過去。

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張亞中：遺憾「黃花岡革命」失敗

江啟臣也指定副秘書長李彥秀成立交接小組，力求於九月底前完成交接；至於他個人，今天起立刻投入不到一個月的台中海線立委陳柏惟罷免案，協助公民團體淘汰不適任的民代，後續也要力拚一二一八公投過關。

張亞中則在朱立倫發表談話後，向在場媒體說，很遺憾這次「黃花岡革命」失敗了，但接下來就是辛亥革命的成功，中國國民黨朝喚醒黨魂的道路已邁出一大步，希望新主席讓國民黨成為受人尊敬的政黨，「我們必須堅持孫中山的政治思想，否則中國國民黨就不再能叫中國國民黨」。

張強調，這次拿下第二名的關鍵就在於「民心」，得民心者得天下，只要中國國民黨能給黨員精神寄託，又何必擔心他們離開？

得票居末的卓伯源則提前到黨中央擁抱江啟臣、為他打氣，他說，未來他會持續為黨投入更多正能量，讓國民黨的表現做得最好，相信國民黨一定會團結，二○二二再次勝利，並贏回二○二四總統選舉、國會過半。

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