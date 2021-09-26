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    首頁　>　政治

    選前相挺5縣長 盼朱立倫帶領國民黨硬起來

    國民黨主席選舉確定由朱立倫勝出，選前公開表態挺朱的五位國民黨地方首長，除表達祝賀，也期許朱立倫能廣納百川，帶領國民黨稱職扮演強力監督的在野黨。（記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉確定由朱立倫勝出，選前公開表態挺朱的五位國民黨地方首長，除表達祝賀，也期許朱立倫能廣納百川，帶領國民黨稱職扮演強力監督的在野黨。（記者方賓照攝）

    2021/09/26 05:30

    〔記者陳鳳麗、林國賢、陳賢義、盧賢秀、王峻祺、陳昀／綜合報導〕國民黨主席選舉確定由朱立倫勝出，選前公開表態挺朱的五位國民黨地方首長，除表達祝賀，也期許朱立倫能廣納百川，帶領國民黨稱職扮演強力監督的在野黨。南投縣長林明溱更建議朱，儘快邀集藍營十四位縣市長開會，聽取黨籍地方首長的意見，共商對人民有利的政策。

    立委建議年輕人免費入黨

    林明溱表示，盼朱立倫上任後能帶領國民黨扮演好在野黨角色，且要當硬起來的在野黨，千萬不要再軟趴趴。

    黨籍縣市長中，第一位跳出來表態挺朱的雲林縣長張麗善則說，相信朱立倫有雅量與胸懷接受不同聲音，帶著國民黨往前走，讓人民看見國民黨能強力監督，也有能力執政，符合國民的期待。

    台東縣長饒慶鈴強調，希望朱當選之後能堅持理念，廣納百川接受各方意見。連江縣長劉增應指出，相信朱立倫會努力帶動國民黨向上發展，符合人民的期待。

    花蓮縣長徐榛蔚指出，朱首要之務就是必須團結，國民黨只有團結一致，二○二二及二○二四年的選舉才能突破考驗。

    黨籍立委對朱立倫也各有期許，選前表態力挺朱立倫的林為洲說，新任主席除了整合團結，更重要是改變黨員結構，讓年輕人可以接受國民黨，他建議讓二十九歲以下年輕人入黨免費、免繳黨費十年。

    被視為較親近現任主席江啟臣的立委林文瑞直言，國民黨要提出能落實的理念，讓百姓有感，恢復民眾的信任感，才能爭取中間選民的支持，有機會重返執政。

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