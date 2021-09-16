冷眼集》搶救「美國線民」

國民黨下週即將選出黨主席，美國同路人是否會在國民黨內成為絕種？端視朱立倫的造化究竟將會如何。（記者塗建榮攝）

2021/09/16 05:30

記者鄒景雯／特稿

這次國民黨主席選舉過程，出現一個關鍵詞，就是「美國線民」，出於張亞中對朱立倫的質問。從這個指控出發，讓人不由產生兩個想法，一是，線民意指告密，同志一場，不妨去掉情緒，正名為「美國同路人」，方便討論問題；二是，中國國民黨內不僅不乏、而是充斥中共同路人，請問同時又有多少美國同路人？朱立倫會不會是僅存最後一個還能靠上邊的？

這些問題之所以有意義，在於國民黨的菁英經常政治口號一堆，什麼在美中之間採取平衡策略，什麼不選邊，還有什麼和中親美，甚至外加友日，一副好像這個黨最聰明，有本事穿梭於列強之間，踩在關鍵支點上似的。務虛了半天，回到最現實的真相上，全不是這麼一回事，這個黨，不但黨名直接叫做中國黨，它們的幹部與黨員成分，自從二○○○年被政權轉移後，愈來愈離開中間，重心幾乎全押在單邊，所謂平衡美中關係的蹺蹺板從來就沒有起來過。

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台灣自民選總統以來，國民黨當選過兩位總統，李登輝與馬英九，這兩人基本上都開啟不同程度的兩岸關係，中國政府同意與他們打交道，但是另一方面，中共不斷抨擊李登輝是勾結外國勢力的台獨，也不時懷疑馬英九根本就是個美國奸細，這些不確定性，或許代表著他們具有若干比例的美國成分，因此才讓北京感覺不夠純淨；進而我們更可大膽下個結論：與美國同路的強度，與當選台灣總統的機會，二者是正相關，稱其是基本條件，應屬允當。

二○二一年的今天，國民黨歷經兩次總統大選挫敗，好像與中國愈來愈同路，與美國愈來愈不同路，被稱為中共同路人，普遍不以為忤，但被污名為美國線民，黨內聲望似乎立即重墜，儼然要被超越，這個氣氛，當然值得標註。依據成長與學習背景，照理說，江啟臣不應該讓朱立倫成為「絕響」才對，但是偏偏現況不是如此，箇中可能牽涉到兩個因素，一個是台籍的江啟臣在中國國民黨並不具血統上的正當性，使得他必須靠攏求生存；二是要當美國同路人仍須以實力為基礎，才能讓華府看得上眼，例如朱立倫昔日為AIT楊甦棣所「認證」，江啟臣的條件恐怕尚未相當？

不論如何，國民黨下週即將選出黨主席，美國同路人是否會在國民黨內成為絕種？端視朱立倫的造化究竟將會如何。如果國民黨還算正常，早就該搶救這位所謂的美國線民，如果說朱立倫真的在這次玩完了，我們不好說他的政治生命到此為止，畢竟西元前六百多年時，有個流亡二十年才返國即位的晉文公在前，朱立倫的顛簸是小事，但是中國國民黨一旦確認美國元素宣告終結，這個黨差不多已可蓋棺論定。

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