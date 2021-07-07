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    首頁　>　政治

    史瓦帝尼動亂 美智庫︰中國背後支持

    2021/07/07 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我非洲唯一友邦史瓦帝尼民主示威活動不斷升級。外交部長吳釗燮五日致電史王辦公室，表達相信透過建設性的對話，史國得以早日恢復穩定，並重申與史國政府合作進行社會重建及抗疫工作。美國智庫藍辛研究所（RLI）近日報告則指出，中國在幕後支持示威的可能性很高，並示警史國國王將人權與民主拋諸腦後的決定，讓中國有了可乘之機。

    我非洲唯一友邦 吳釗燮致電關切

    史瓦帝尼王國實行非洲僅存的專制君主制，近來發生示威動亂，還曾傳出國王出逃。示威人士批評王室利用公款奢侈度日，呼籲國王交出權力，允許人民選舉總理。儘管史國禁止示威活動，至少有十地舉行遊行，政府出動軍隊驅離群眾。國際特赦組織指控史國部隊「公然踐踏人權」，稱至少二十人死亡。

    RLI報告分析指出，示威活動以左派為基礎，包括人民團結民主運動（PUDEMO）、史瓦濟蘭共產黨（CPS）及中間偏左的史瓦濟蘭民主黨（SWADEPA）等。

    RLI認為，中國在幕後支持的可能性很高，因史國是非洲唯一的台灣友邦，「中國有很多理由看到史瓦帝尼王權倒下。新政府肯定會轉向承認中國，而這對共產主義超級大國很重要」。

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