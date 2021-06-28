反制中國 澳洲擬整編特種部隊

澳洲軍隊計畫重新整編，以因應步步進逼的中國軍事威脅。圖為澳洲陸軍第三旅在二○一七年七月美國與澳洲「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演中，進行兩棲登陸作戰。（路透檔案照）

2021/06/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年積極從太平洋島國尋找「破口」，以延伸自身的經濟和安全影響力，引起澳洲高度警惕，進而逐步加強對鄰國的外交攻勢和經濟扶持，並提升自身軍事實力。澳洲雪梨「每日電訊報」、墨爾本「前鋒太陽報」廿七日報導，澳洲國防部也計畫重新整編特種部隊，並強化與其他安全機構的合作，同時將「總司令」實權移交國防部長或總理，整合實力以反制中國。

「總司令」實權將移交防長或總理

據報導，澳洲將以兩大方向重新整編部隊：既能應付緊急的「傳統作戰」局面，又能建立針對「非傳統作戰」的編制；還將編列精銳部隊，負責聯手澳洲安全情報組織（ASIO​）處理威脅國家的行動。ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）去年二月曾公開指出，某些國家企圖影響澳洲議員、官員、媒體人員、商業領袖和大學師生，進而竊取國家機密，並警告澳洲面臨海外間諜和勢力干預的威脅更甚冷戰時期，咸認暗指中國。

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澳軍未來也將配合澳洲秘密情報局（ASIS）對付「灰色地帶混合戰爭」。此一衝突類型源自丹麥哥本哈根大學軍事研究中心研究員雅各布森對中國在北極圈行動的研究，指中國會將衝突抑制於戰爭門檻之下，同時利用一切手段和資源達成其政治目標。

此外，澳軍還將視需要增加在太平洋地區活動，包括與薩摩亞、斐濟、東加、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞、大溪地等島國盟邦部隊加強合作。

報導提到，澳軍必須跳脫過去針對中東地區的「有限度作戰思維」，改採全新作戰方式，包括使用無人機和自動感應等科技，以執行大規模海上和空中介入行動。

另外，澳軍未來可能改由防長或總理擔任「總司令」，將是澳洲七十五年來最重大的軍方和民間政務職權調整。現行澳洲憲法第六十八條規定，澳洲聯邦軍總司令的職權，屬於英國女王代表澳洲總督所有。

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