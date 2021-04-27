各國聚焦台海安全 陳明通：我們不孤單

國安局長陳明通出席立法院外交及國防委員會報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」。（記者塗建榮攝）

2021/04/27 05:30

「日本不可能不管台海局勢」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍持續強化軍力，並對我施加壓力，致使台海安全問題已數度成為美國、日本等國討論焦點。國安局長陳明通昨表示，「我們沒有那麼孤單」，世界各國對台海安全越來越重視，英國等國都曾發言關切，「我們要有信心」，也不要那麼悲觀、寂寞。

立法院外交及國防委員會昨邀請陳明通針對區域情勢進行專案報告、備詢。無黨籍立委林昶佐質詢時問，美國、日本高層日前會晤時，發表聯合聲明提到台灣，卻有媒體報導指日本首相菅義偉在日本國會備詢時，曾公開表示，若中國武力犯台，日本自衛隊「不會插手」，但這句話實際翻譯應為「全然未預判軍事介入」或「並非以軍事介入為前提」。林問，國安局研判，這是媒體誤導、翻譯問題，或是中國將他國說法扭曲？

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陳明通答詢表示，這比較有可能是中國的「認知作戰」手段，而質詢菅義偉此議題者，為日本共產黨籍國會議員，這句話的翻譯也不太正確。陳表示，外面報導說日本全然不管台海局勢「是不可能的事」；若日方不管，美國也不可能要求日本，要把台海局勢的種種考慮在內。

國民黨立委溫玉霞關切，假若如媒體所稱日本不以武力介入台海，將致使美國印太戰略「有名無實」。陳明通答詢表示：「我們沒有那麼孤單、寂寞」，各國對台海安全愈趨重視，且英國等國家亦曾發言關切，「我們要有信心」。

陶德來訪為軍購 「是對岸放消息」

溫玉霞也關切，外界質疑美國總統拜登派前參議員陶德訪台，是否為軍購或協議簽訂而來？陳明通表示，「這是認知作戰、（中國）對岸放的消息」，並無此事。陶德等人訪台是表達拜登對台灣的重視與支持。

外交部報告指出，本次美日聯合聲明時隔五十二年再次提及台灣，也是三月十六日「美日安全諮商（二+二）會議」後兩國政府再度公開表達對台海和平穩定的重視，足見美日安保同盟已將台海安全納為重要戰略目標；此外，日本全國性報紙均頭版大幅報導，咸認台海有事日本必然無法袖手旁觀，顯示日本政府及輿論對台海安全形成高度共識。

另外，澳洲國防部長杜登日前表示，澳洲不應低估因為台灣而與中國爆發衝突的可能，隨著中共威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域。陳明通昨受訪時表示，由此可見中共近年加緊建軍，已引起周邊國家的緊張，國安局會加以關注杜登等人所提出的示警。

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